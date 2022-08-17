Депутаты предложили разблокировать Instagram ради малого бизнеса

Вадим Карасев

«Ъ»: депутаты предложили разблокировать Instagram в России ради малого бизнеса

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на предмет нарушений российского законодательства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В случае устранения соцсетью нарушений депутат просит снять блокировку. Он объяснил свою просьбу «интересами российского малого бизнеса».

Однако, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, даже в случае положительного решения Генпрокуратуры Instagram вряд ли станет доступен. Эксперт объяснил, что Meta еще в 2021 году должна была открыть представительство в России и удалять запрещенную информацию, а после введения антироссийских санкций, вероятно, тем более откажется подчиняться требованиям российского законодательства.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской, а также запретил Instagram и Facebook в России по иску Генпрокуратуры.

С требованием признать Meta экстремистской организацией выступила Генпрокуратура России 11 марта. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.