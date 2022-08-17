Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса

Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса

Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса

Борьба с лишним весом для многих женщин перерастает в настоящее мучение. В неравной схватке с лишними калориями мы регулярно терпим поражение — на весах появляются дополнительные килограммы. Но бывает и такое, что показатель будто застрял и упрямо не хочет поддаваться. В таком случае вам нужен секрет быстрого сброса веса. Диетолог Анна Кабека расскажет, как терять по 500 грамм в день.

Как каждый день терять по 500 грамм веса

Если вы перепробовали уже все возможные диеты, а похудеть все никак не получается, то, возможно, «длинные забеги» не для вас. Организм просто-напросто запоминает суть испытаний и бережет те вещества, которых вы его лишаете. Анна Кабека советует попробовать диету для быстрого сброса веса. Она длится всего 6 дней, но важна тем, что дает встряску организму, перезапуская метаболизм.


Суть диеты в том, что на протяжении шести дней вам придется есть только продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, молоко и кисломолочные продукты, а также яйца.

Этот режим питания выводит организм в состояние потери веса, при этом вы не просто не голодаете, вы очень сыты, потому что получаете много белка вместо углеводов. Убедитесь, что терять по 500 грамм в день — это реально.

По истечении этого времени вам все же придется вводить в рацион и другие продукты, но с умом. Стоит полностью отказаться от быстрых углеводов, сахара и алкогольных напитков.

Еще один секрет для быстрого сброса веса

Если даже этот метод не убрал выпуклый животик, а стрелка на весах продолжает показывать тот же вес, что и до этого, то у диетолога в запасе есть еще один совет для быстрого сброса веса.


Этот вариант диеты предполагает питание бульонами, соками, смузи из зеленых, несладких овощей и фруктов, а также орехами и чаем. Такой жидкий детокс резко снижает уровень кортизола, приводит в норму женский гормон эстроген и не дает скакать инсулину. Обмен веществ естественным образом ускоряется, а вы теряете каждый день по 500 грамм.

Анна Кабека рассказала еще один маленький секрет, как лучше справиться с испытанием. Во-первых, нельзя слишком изнурять организм. Такая диета должна длится меньше недели, в идеале 5 дней. Во-вторых, чтобы постоянно не хотеть кушать, перед утренним приемом пищи примите 2 столовые ложки оливкового масла и закусите лимончиком. Это поможет побороть тягу к еде, насытив организм питательными веществами.

 

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с Россией
В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с
Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса
Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для
WhatsApp выпустил приложение для Windows
WhatsApp выпустил приложение для Windows
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.08.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.08.2022 (16 фото)
Авторы Ghostbusters: Spirits Unleashed объявили дату релиза на приставках Xbox
Авторы Ghostbusters: Spirits Unleashed объявили дату релиза на
Эксперт: Будущее за суверенными государствами, готовыми бороться за национальную идентичность
Эксперт: Будущее за суверенными государствами, готовыми бороться за
Ксения Собчак рассказала, почему на самом деле заменили Нагиева на Гузееву в шоу «Голос 60+»
Ксения Собчак рассказала, почему на самом деле заменили Нагиева на
В Зиминском районе нашли заблудившихся в лесу женщину и ребенка
В Зиминском районе нашли заблудившихся в лесу женщину и ребенка
Все снова обожают обувь на платформе. Вот 10 пар, которые можно носить прямо сейчас и осенью
Все снова обожают обувь на платформе. Вот 10 пар, которые можно
Зои Кравиц рассказала о знакомстве с Ченнингом Татумом
Зои Кравиц рассказала о знакомстве с Ченнингом Татумом
Искусство из шоколада
Искусство из шоколада
Папка-регистратор: где и для чего она используется
Папка-регистратор: где и для чего она используется

Топ на сегодня

FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)

Еще по теме

Названы три продукта, которые способствуют снижению веса
Ученые: перерыв в диете позволит максимально быстро сбросить лишний вес
Ученые выяснили причину, по которой лишний вес возвращается
Мнение: В Украине началась волна детского ожирения