Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса

Борьба с лишним весом для многих женщин перерастает в настоящее мучение. В неравной схватке с лишними калориями мы регулярно терпим поражение — на весах появляются дополнительные килограммы. Но бывает и такое, что показатель будто застрял и упрямо не хочет поддаваться. В таком случае вам нужен секрет быстрого сброса веса. Диетолог Анна Кабека расскажет, как терять по 500 грамм в день.

Как каждый день терять по 500 грамм веса

Если вы перепробовали уже все возможные диеты, а похудеть все никак не получается, то, возможно, «длинные забеги» не для вас. Организм просто-напросто запоминает суть испытаний и бережет те вещества, которых вы его лишаете. Анна Кабека советует попробовать диету для быстрого сброса веса. Она длится всего 6 дней, но важна тем, что дает встряску организму, перезапуская метаболизм.





Суть диеты в том, что на протяжении шести дней вам придется есть только продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, молоко и кисломолочные продукты, а также яйца.

Этот режим питания выводит организм в состояние потери веса, при этом вы не просто не голодаете, вы очень сыты, потому что получаете много белка вместо углеводов. Убедитесь, что терять по 500 грамм в день — это реально.

По истечении этого времени вам все же придется вводить в рацион и другие продукты, но с умом. Стоит полностью отказаться от быстрых углеводов, сахара и алкогольных напитков.

Еще один секрет для быстрого сброса веса

Если даже этот метод не убрал выпуклый животик, а стрелка на весах продолжает показывать тот же вес, что и до этого, то у диетолога в запасе есть еще один совет для быстрого сброса веса.





Этот вариант диеты предполагает питание бульонами, соками, смузи из зеленых, несладких овощей и фруктов, а также орехами и чаем. Такой жидкий детокс резко снижает уровень кортизола, приводит в норму женский гормон эстроген и не дает скакать инсулину. Обмен веществ естественным образом ускоряется, а вы теряете каждый день по 500 грамм.

Анна Кабека рассказала еще один маленький секрет, как лучше справиться с испытанием. Во-первых, нельзя слишком изнурять организм. Такая диета должна длится меньше недели, в идеале 5 дней. Во-вторых, чтобы постоянно не хотеть кушать, перед утренним приемом пищи примите 2 столовые ложки оливкового масла и закусите лимончиком. Это поможет побороть тягу к еде, насытив организм питательными веществами.