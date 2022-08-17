Дмитрий Шепелев заставляет дедушку Платона мотаться за внуком по всему миру
Сегодня, 13:50
Ведущий Дмитрий Шепелев продолжает прятать сына Жанны Фриске. Телеведущий, воспитывающий сына Платона после смерти гражданской жены Жанны Фриске, не дает родным певицы видеться с мальчиком. Телеведущий утверждает, что по решению суда бабушка и дедушка могут навещать внука два раза в месяц, но они этого не делают. Однако у родителей экс-солистки «Блестящих» иная версия событий. По словам Владимира Фриске, он и рад бы повидаться с Платоном, но Шепелев обставляет все таким образом, чтобы этого не произошло, а потом возлагает вину на близких Жанны. «Он прячет его, назначает, говорит, там, в Белоруссию приезжайте, в том году сказал, в Италию приезжайте, и то это за один-два дня до этого приходит сообщение, что приехать. У нас ни визы, например, ничего нет. Ну как вы себе представляете за два дня собраться, куда-то ехать, вот и все время он пишет, что Платон там в деревне в Белоруссии возле Минска где-то. Ну я туда ездил, ну такая деревня неплохая, а ребенок все время здесь. Короче, издевается», — возмутился отец артистки.
Папа Фриске продолжает настаивать на том, что телеведущий на самом деле заботится о Платоне лишь из-за его наследства – собственности и сбережений, оставленных звездой эстрады наследнику. И у отца певицы даже имеются доказательства недобросовестного поведения бывшего зятя, которые он планирует использовать, чтобы затеять очередные судебные разбирательства. «Посмотрели, у ребенка с Жанниного счета пропало 230-240 тысяч евро. И оставил для смеха шесть евро, так что будем сейчас будем подавать в суд за пропажу денег. Не знаю, куда они делись, но суд должен разобраться, следствие разберется»,— заявил Владимир Фриске в беседе с «Пятым каналом». Стоит отметить, что последнее время Шепелев не скрывает Платона от публики, как делал это ранее: он выкладывает фото с мальчиком, рассказывает об их совместных поездках. И по «сторис» телеведущего без труда можно узнать, где находится сын Жанны.
По материалам: z-aya