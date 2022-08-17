Дмитрий Шепелев заставляет дедушку Платона мотаться за внуком по всему миру

Ведущий Дмитрий Шепелев продолжает прятать сына Жанны Фриске. Телеведущий, воспитывающий сына Платона после смерти гражданской жены Жанны Фриске, не дает родным певицы видеться с мальчиком. Телеведущий утверждает, что по решению суда бабушка и дедушка могут навещать внука два раза в месяц, но они этого не делают. Однако у родителей экс-солистки «Блестящих» иная версия событий. По словам Владимира Фриске, он и рад бы повидаться с Платоном, но Шепелев обставляет все таким образом, чтобы этого не произошло, а потом возлагает вину на близких Жанны. «Он прячет его, назначает, говорит, там, в Белоруссию приезжайте, в том году сказал, в Италию приезжайте, и то это за один-два дня до этого приходит сообщение, что приехать. У нас ни визы, например, ничего нет. Ну как вы себе представляете за два дня собраться, куда-то ехать, вот и все время он пишет, что Платон там в деревне в Белоруссии возле Минска где-то. Ну я туда ездил, ну такая деревня неплохая, а ребенок все время здесь. Короче, издевается», — возмутился отец артистки.Папа Фриске продолжает настаивать на том, что телеведущий на самом деле заботится о Платоне лишь из-за его наследства – собственности и сбережений, оставленных звездой эстрады наследнику. И у отца певицы даже имеются доказательства недобросовестного поведения бывшего зятя, которые он планирует использовать, чтобы затеять очередные судебные разбирательства. «Посмотрели, у ребенка с Жанниного счета пропало 230-240 тысяч евро. И оставил для смеха шесть евро, так что будем сейчас будем подавать в суд за пропажу денег. Не знаю, куда они делись, но суд должен разобраться, следствие разберется»,— заявил Владимир Фриске в беседе с «Пятым каналом». Стоит отметить, что последнее время Шепелев не скрывает Платона от публики, как делал это ранее: он выкладывает фото с мальчиком, рассказывает об их совместных поездках. И по «сторис» телеведущего без труда можно узнать, где находится сын Жанны.