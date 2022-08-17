Дочь Анастасии Заворотнюк раздает ее вещи

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк избавляется не только от вещей больной мамы, но и от своих тоже. 26-летняя Анна Заворотнюк очень близка со всеми своими родственниками. В том числе, с бабушкой, народной артисткой России, Валентиной Борисовной Заворотнюк. С ней модель снялась для личного блога, показав, насколько хороша и молода ее бабушка. Она помогает ухаживать за Анастасией Заворотнюк. А еще Валентина Борисовна — приверженец безупречного вкуса в одежде. Она обожает модные вещи, которыми ее снабжает внучка. Об этом Анна рассказала, отвечая на вопрос фаната, куда она девает ненужные вещи.«Что-то отдаю, что-то продаю. Ну а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница»,— сказала Анна. Поклонники предположили, что Заворотнюк наверняка поступает точно также и с вещами своей матери, поскольку Анастасия уже долгое время не выходит в свет, поэтому наряды ей пока не нужны. Кстати, Анна лишь изредка говорит о своей маме. Предпочитая не обсуждать ее болезнь и состояние. Однако всевозможные ток-шоу регулярно приглашают ее на эфиры. Но девушка отказывается. «Меня много раз приглашали на очень известные шоу за большие деньги, но есть тема, на которую я говорить абсолютно не готова. А она будет главной», — высказалась Анна Заворотнюк.