Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника: она потеряла 500 тысяч рублей
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Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника: она потеряла 500 тысяч рублей

Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника: она потеряла 500 тысяч рублей

Дочь знаменитого певца Григория Лепса оказалась в неприятной ситуации. В результате мошенничества она лишилась крупной суммы денег. Сообщается, что девушка уже заявила в полицию, но материалы дела пока находятся на изучении.


Григорий Лепс официально был женат дважды. С первой супругой, Светланой Дубинской, певец познакомился в музыкальном училище. В этом браке у пары родилась дочь Инга. Именно со старшей наследницей Георгия случилась неприятность. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что Инга Лепсверидзе еще в прошлом году заказала у мебельщика кухонный гарнитур. Исполнитель попросил задаток в размере половины стоимости. Инга перечислила мебельщику 500 тысяч рублей, после чего он перестал выходить на связь. В редких случаях, когда удавалось дозвониться до мошенника, он утверждал, что мебель находится в Германии, и нужно немного подождать, пока ее доставят.


Устав от постоянных обещаний, Инга Лепсверидзе обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«По словам Инги Лепсверидзе, мужчина целый год морочил ей голову. В итоге она приняла решение обратиться в полицию», – сообщает источник в правоохранительных органах.


В пресс-службе полиции не раскрывают данные участников происшествия, но подтвердили, что действительно к ним поступило похожее заявление.

«15 августа в отделение полиции поступило заявление от гражданки 1984 года рождения. Она просит принять меры к гражданину, который обещал изготовить для нее мебель. В качестве предоплаты женщина отдала 500 тысяч рублей. Однако заказ так и не был выполнен. Проводится проверка», – сообщает пресс-служба МВД.


Напомним, что Инга Лепсверидзе родилась в декабре 1984 года. Также сходятся и другие детали происшествия: изготовление мебели и сумма предоплаты. В случае подтверждения правонарушения, в отношении мошенника могут возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ. Эта норма закона предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет, если мошенничество совершено в крупном размере.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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