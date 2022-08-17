Дочь Пригожина родила ребенка: как назвали, пол новорожденого
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Дочь Пригожина родила ребенка: как назвали, пол новорожденого

Дочь Пригожина родила ребенка: как назвали, пол новорожденого

Сегодня дочь продюсера Иосифа Пригожина впервые стала мамой. По имеющейся информации, Даная родила сына, которого назвали Даниэлем. Сам продюсер и супруг певицы Валерии пока никак не комментировал эту новость.


Впервые информация о беременности Данаи появилась практически сразу после ее свадьбы. Как рассказывала сама девушка, первым об этом узнал ее супруг Евгений. И лишь через пару месяцев Даная решилась сообщить о скором пополнении в семье своим близким. На вопрос журналистов, почему возникла такая задержка, дочь Пригожина отвечала, что не привыкла делиться таким, как это делают многие публичные личности.

После появления информации о рождении ребенка, журналисты издания «СтарХит» связались с Данаей, и молодая мама подтвердила информацию.

«Да, это случилось. Пока отхожу!», – цитирует издание слова Пригожиной.


Ранее Даная делилась с прессой информаций о том, как проходит ее беременность. Несмотря на все волнения, она прошла относительно легко.

«Токсикоз меня не мучил. С одной стороны повезло, с другой — может, чуть-чуть схуднула бы. Меня одно настораживает — что придется опять возвращать себя в хорошую физическую форму. Но ничего, думаю, у меня все получится. Что касается вкусовых предпочтений, то меня не тянет на соленое, как многих беременных», – рассказывала Даная Пригожина.



Напомним, что Иосиф Пригожин стал дедом во второй раз. Ранее, 1 января 2021 года у сына певицы Валерии родилась дочь, которую назвали необычным именем Селин. И хотя Арсений не приходится родным Пригожину, продюсер всё равно считает детей супруги своими.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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