Дочка Ивана Урганта снялась без трусов
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Дочка Ивана Урганта снялась без трусов

Дочка Ивана Урганта снялась без трусов
Дочь ведущего и актера Ивана Урганта, Эрика продолжает эпатировать публику. Приемная дочь Ивана Урганта ведет себя вызывающе в социальных сетях. Наверняка, ведущий недоволен ее поведением, ведь фото Эрики Кикнадзе активно тиражируют российские СМИ. Эрика учится на фотохудожника в США уже много лет и является совершеннолетней, однако повлиять на репутацию своего отца все равно способна. На сей раз она выставила в аккаунт снимок, на котором забыла про белье. Верх ее тела украшал коротенький и очень тесный топ, а внизу вместо юбки она просто накинула какую-то тряпицу.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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