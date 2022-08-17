Дочку Анастасии Заворотнюк уговаривали продать маму, больную раком
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Дочку Анастасии Заворотнюк уговаривали продать маму, больную раком

Дочку Анастасии Заворотнюк уговаривали продать маму, больную раком
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна призналась, что ей предлагали огромные деньги. 26-летняя Анна Заворотнюк призналась, что регулярно получает приглашения на съемки. Однако звездной девушке приходится отклонять такие предложения. Анна — старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Она родилась в браке актрисы и бизнесмена Дмитрия Стрюкова, как и ее брак Майкл. В союзе с фигуристом Петром Чернышевым у исполнительницы роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» появилась еще одна дочь: малышку назвали Мила. Однако через полгода после рождения девочки стало известно о тяжелой болезни Анастасии.
У актрисы диагностировали глиобластому — рак мозга. Семья телезвезды сплотилась вокруг нее. Родные долгое время не давали комментариев о состоянии здоровья Заворотнюк. Анне пришлось вернуться из Америки, чтобы быть рядом с мамой. Как оказалось, блогершу часто зовут на телевидение. Дочь актрисы не соглашается на такие предложения, поскольку уверена, что разговор пойдет только о ее маме. «Меня много раз приглашали на очень известные шоу за большие деньги. Но есть тема, на которую я говорить абсолютно не готова. А она будет главной», — призналась Анна при общении с поклонниками. Одна из девушек также спросила звездную наследницу, как справиться с депрессией. Заворотнюк заверила, что знает по себе, что в этом случае помогут только время и терапия.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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