Дочку Григория Лепса обманули на крупную сумму

Дочку певца Григория Лепса, Ингу целый год водили за нос мошенники. Старшая дочь Григория Лепса заявила в полицию на обманувшего ее афериста. 37-летняя Инга Лепсверидзе утверждает, что, делая ремонт в квартире, заказала мебель для кухни у человека, к которому ей посоветовали обратиться знакомые. В качестве залога наследница певца заплатила мужчине крупную сумму денег – 500 тысяч рублей, что составило более половины стоимости всего гарнитура. Однако прошло время, а заказ Инге так и не привезли. Когда же она попыталась связаться с поставщиком, трубку никто не брал. После долгих попыток дочери Лепса наконец-то удалось дозвониться до мужчины, но он лишь заверил ее, что мебель как раз сейчас везут из Германии. Лепсверидзе ему не поверила и, потеряв всякое терпение, пожаловалась на мошенника стражам порядка.«По словам Инги Лепсверидзе, мужчина целый год морочил ей голову. В итоге она приняла решение обратиться в полицию»,— рассказал «КП» осведомленный источник. В полиции подтвердили, что они получили заявление от «гражданки 1984 года рождения» с похожей историей. Она тоже пострадала от мошенника, не изготовившего ей заказанную мебель, за которую было заплачено полмиллиона рублей. Напомним, дочь Лепса не случайно взялась обустраивать свою квартиру в центре Москвы. Весной этого года Инга вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. Они познакомились на съемках, встречались два года и наконец решили связать себя узами брака. А в июле певец поделился с публикой другой радостной вестью – его наследница скоро станет мамой. Инга тщательно скрывала свою беременность и сейчас находится на поздних сроках, малыш же должен появиться на свет в сентябре.