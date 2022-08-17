Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта Billboard
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Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта Billboard

Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта BillboardДрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов, попавших в топ-5 чарта Billboard

Канадский рэпер Дрейк стал исполнителем с наибольшим количеством синглов в первой пятерке чарта Billboard Hot 100. Об этом сообщает Billboard.

Дрейк установил рекорд благодаря треку Staying Alive, записанному совместно с DJ Khaled и Lil Baby. Таким образом, всего у исполнителя насчитывается 30 песен, когда-либо попадавших в топ-5 чарта. По этому показателю Дрейк обошел британскую группу The Beatles, которая удерживала рекорд с результатом в 29 песен 55 лет.

Ранее альбом рэпера Honestly, Nevermind занял первую строчку в чарте Billboard 200.

Ранее Дрейк стал самым популярным исполнителем 2022 года. Всего он собрал три миллиарда прослушиваний на стримингах.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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