Дубровский решил написать заявление на Санникова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дубровский решил написать заявление на Санникова

Дубровский решил написать заявление на Санникова
Между Владом Дубровским и Антоном Санниковым произошло серьёзная стычка, когда второй узнал о том, что первый приставал к его девушке. Теперь влад хочет писать заявление в полицию.
 Ревнивый Антон Санников втянул в драку Влада Дубровского, когда узнал, что он пристаёт к его девушке. В итоге Дубровский по какой-то неведанной причине не стал защищаться, в результате чего ему попало ещё и от Ивана Барзикова, который в принципе очень любит драки. Теперь у Влада очень много синяков. Также у парня разбита губа и даже выбит один зуб.

Ведущий Влад Кадони после этого решил поговорить тет-а-тет с Антоном Санниковым и Владом Дубровским. Иван Барзиков явный фаворит у ведущих Дом-2, поэтому наказания он смог избежать. В итоге Дубровский собрался писать на Санникова заявление в полицию. И это при том, что всё давно знают: участникам Дом-2 строго запрещено обращаться в правоохранительные органы, поэтому не исключено, что Влада из-за этого выставят с проекта.

По мнению Санникова, покинуть телестройку должен именно Дубровский. Но фанаты проекта, узнав в социальных сетях об очередной потасовке, начали требовать выставить за ворота самого Антона и вместе с ним Ивана Барзикова. К чему всё это приведёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Марио Касас философствует про любовь и отношения
Марио Касас философствует про любовь и отношения
Дубровский решил написать заявление на Санникова
Дубровский решил написать заявление на Санникова
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во
Иркутян приглашают принять участие в акции «Скажи мусору нет»
Иркутян приглашают принять участие в акции «Скажи мусору нет»
Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить разум в сложной ситуации
Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить
Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области
Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской
Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism

Топ на сегодня

Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина

Еще по теме

Регина Тодоренко отправилась на отдых в Россию (ФОТО)
Кадони считает себя молодым, поэтому многому может научить участников реалити-шоу
Экс-участник «Дома-2» заявляет о гомосексуализме Влада Кадони
Влад Кадони расстался с девушкой