Дубровский решил написать заявление на Санникова

Вадим Карасев

Ревнивый Антон Санников втянул в драку Влада Дубровского, когда узнал, что он пристаёт к его девушке. В итоге Дубровский по какой-то неведанной причине не стал защищаться, в результате чего ему попало ещё и от Ивана Барзикова, который в принципе очень любит драки. Теперь у Влада очень много синяков. Также у парня разбита губа и даже выбит один зуб.Ведущий Влад Кадони после этого решил поговорить тет-а-тет с Антоном Санниковым и Владом Дубровским. Иван Барзиков явный фаворит у ведущих Дом-2, поэтому наказания он смог избежать. В итоге Дубровский собрался писать на Санникова заявление в полицию. И это при том, что всё давно знают: участникам Дом-2 строго запрещено обращаться в правоохранительные органы, поэтому не исключено, что Влада из-за этого выставят с проекта.По мнению Санникова, покинуть телестройку должен именно Дубровский. Но фанаты проекта, узнав в социальных сетях об очередной потасовке, начали требовать выставить за ворота самого Антона и вместе с ним Ивана Барзикова. К чему всё это приведёт?