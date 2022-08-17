Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили

В Бодайбинском районе в дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесу недалеко от поселка Мамакан горят два автомобиля. Оперативники, прибывшие на место происшествия, выяснили, что машины подожгли. После опроса свидетелей, им удалось установить злоумышленников. Ими оказались два местных жителя 25 и 33 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своих «жигулей» и вместе с товарищем поехал кататься по поселку. Там около одного из домов они увидели ВАЗ 21074. Мужчины решили его украсть и разобрать на запчасти. Они привязали «семерку» при помощи стропы к своей машине и поехали в лес. Разобрать автомобиль им не удалось, и они подожгли свою машину. Пламя перешло на украденный транспорт, в результате чего огнем были уничтожены оба автомобиля.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. 25-летний водитель «жигулей» за появление в общественном месте в состоянии опьянения привлечен к административной ответственности по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Ксения Собчак не экономит на своем отдыхе
Ксения Собчак не экономит на своем отдыхе
Дочь Анастасии Заворотнюк раздает ее вещи
Дочь Анастасии Заворотнюк раздает ее вещи
Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт
Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать

Топ на сегодня

Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени
Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени

Еще по теме

Автомобиль журналиста подожгли под Киевом
В Иркутске полицейские разыскивают поджигателя автомобиля
Санта-Клаусы за ночь сожгли 7 автомобилей в Петербурге
Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина