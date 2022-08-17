Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили

В Бодайбинском районе в дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесу недалеко от поселка Мамакан горят два автомобиля. Оперативники, прибывшие на место происшествия, выяснили, что машины подожгли. После опроса свидетелей, им удалось установить злоумышленников. Ими оказались два местных жителя 25 и 33 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своих «жигулей» и вместе с товарищем поехал кататься по поселку. Там около одного из домов они увидели ВАЗ 21074. Мужчины решили его украсть и разобрать на запчасти. Они привязали «семерку» при помощи стропы к своей машине и поехали в лес. Разобрать автомобиль им не удалось, и они подожгли свою машину. Пламя перешло на украденный транспорт, в результате чего огнем были уничтожены оба автомобиля.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. 25-летний водитель «жигулей» за появление в общественном месте в состоянии опьянения привлечен к административной ответственности по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ.