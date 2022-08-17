Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса и Lada Vesta в Иркутске

16 августа на одном из перекрестков Иркутска 56-летний водитель автобуса Hyundai Aerocity, двигаясь по маршруту № 22 «микрорайон Первомайский–Центральный рынок», столкнулся с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 35-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия двухлетняя девочка, находящаяся в салоне отечественного седана, получила различные травмы. Водитель и двое пассажиров автобуса не пострадали. Прибывшая через некоторое время на место инцидента мать ребенка обратилась в больницу за оказанием дочери медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса не уступил дорогу Lada Vesta на перекрестке. Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку инцидента.

Госавтоинспекция информирует, что всего с начала года зарегистрировано 39 происшествий, причиной которых стали нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. В результате аварий один человек погиб, 60 получили травмы различной степени тяжести.

Проверки общественного транспорта, в том числе скрытые, инспекторы ДПС проводят ежедневно, ведут мониторинг соцсетей и СМИ. С начала года в Иркутской области сотрудники полиции выявили более 4000 нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны водителей автобусов.



