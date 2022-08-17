Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном

Звезда сериалов «Кухня», «ИП Пирогова», актриса Елена Подкаминская поделилась редкими фото с 3-летним сыном Александром. Елена Подкаминская не любит обсуждать свою личную жизнь. Поэтому любые ее откровения о семье и, тем более, о детях. Артистка до последнего скрывала третью беременность, сообщив о пополнении в семье лишь спустя месяц после родов. До сих пор Елена показывала сына Александра со спины, поэтому у поклонников не было возможности, на кого похож трехлетний малыш. До сегодняшнего дня. Подкаминская показала кадры трогательной фотосессии, в процессе которой приоткрыла завесу тайны внешности маленького Саши. Звездная мама и сын снялись на зеленом лугу. Елена выбрала женственный образ в деревенском стиле: белоснежное платье, подчеркивающее силуэт и открывающее плечи. Волосы звезда стянула в небрежный пучок. Саша был одет под стать маме — в белой рубашке и брюках из хлопка.Подкаминская развлекалась с сыном на лугу, пела с ними песни под гитару, смеялась и обнимала малыша. Фанаты, наконец, смогли увидеть лицо крохи, хоть и вполоборота. Видно, что Александр очень похож на маму. Кстати, несмотря на то что артистка полностью счастлива быть многодетной матерью, не так давно она столкнулась с трудностями воспитания детей.«Поля вошла в подростковый возраст, и у нее это совпало с поступлением в гимназию. Она же была на семейном обучении, и сейчас у нее идет активная адаптация и к школе, и к новым друзьям. Она повзрослела, новая жизнь ее захватила, и всё это с мощными эмоциями различного свойства. Ева из кризиса трех лет перешла в кризис четырех (смеется), а она у нас огонь-девчонка, с которой мы как по минному полю, взрыв может прогреметь неожиданно и со страшной силой. И Саша, который сейчас что?! — отлучается от груди. А это вообще бомбический период» — делилась звезда в одном из интервью.