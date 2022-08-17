Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном

Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном
Звезда сериалов «Кухня», «ИП Пирогова», актриса Елена Подкаминская поделилась редкими фото с 3-летним сыном Александром. Елена Подкаминская не любит обсуждать свою личную жизнь. Поэтому любые ее откровения о семье и, тем более, о детях. Артистка до последнего скрывала третью беременность, сообщив о пополнении в семье лишь спустя месяц после родов. До сих пор Елена показывала сына Александра со спины, поэтому у поклонников не было возможности, на кого похож трехлетний малыш. До сегодняшнего дня. Подкаминская показала кадры трогательной фотосессии, в процессе которой приоткрыла завесу тайны внешности маленького Саши. Звездная мама и сын снялись на зеленом лугу. Елена выбрала женственный образ в деревенском стиле: белоснежное платье, подчеркивающее силуэт и открывающее плечи. Волосы звезда стянула в небрежный пучок. Саша был одет под стать маме — в белой рубашке и брюках из хлопка.
Подкаминская развлекалась с сыном на лугу, пела с ними песни под гитару, смеялась и обнимала малыша. Фанаты, наконец, смогли увидеть лицо крохи, хоть и вполоборота. Видно, что Александр очень похож на маму. Кстати, несмотря на то что артистка полностью счастлива быть многодетной матерью, не так давно она столкнулась с трудностями воспитания детей.
«Поля вошла в подростковый возраст, и у нее это совпало с поступлением в гимназию. Она же была на семейном обучении, и сейчас у нее идет активная адаптация и к школе, и к новым друзьям. Она повзрослела, новая жизнь ее захватила, и всё это с мощными эмоциями различного свойства. Ева из кризиса трех лет перешла в кризис четырех (смеется), а она у нас огонь-девчонка, с которой мы как по минному полю, взрыв может прогреметь неожиданно и со страшной силой. И Саша, который сейчас что?! — отлучается от груди. А это вообще бомбический период» — делилась звезда в одном из интервью.
# Шоу-бизнес Подкаминская Елена
По материалам: z-aya

Последние новости

Какие подарки можно подарить бывшему мужу на день рождения
Какие подарки можно подарить бывшему мужу на день рождения
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Губернатор Игорь Кобзев проверил строительство нового блока школы в поселке Большой Луг
Губернатор Игорь Кобзев проверил строительство нового блока школы в
Ценам на школьные товары в России предсказали снижение
Ценам на школьные товары в России предсказали снижение
Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника: она потеряла 500 тысяч рублей
Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника: она потеряла 500 тысяч
Ксения Собчак раскрыла правду об увольнении Нагиева и назначении Гузеевой на известное шоу
Ксения Собчак раскрыла правду об увольнении Нагиева и назначении
Максим Галкин перешел все грани, заявил политик
Максим Галкин перешел все грани, заявил политик
Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном
Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном
Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала
Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала
Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах
Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах
В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с Россией
В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с
Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса
Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для

Топ на сегодня

FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС

Еще по теме

Елена Подкаминская поделилась трогательным фото с сыном
Битва платьев: Елена Подкаминская против Веры Брежневой
Елена Подкаминская страдает после рождения младшей дочери
Елена Подкаминская впервые показала лицо младшей дочери