Евгений Плющенко впервые поставил на коньки своего годовалого малыша
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Евгений Плющенко впервые поставил на коньки своего годовалого малыша

Евгений Плющенко впервые поставил на коньки своего годовалого малыша
Олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко опубликовал трогательное видео с годовалым сыном Арсением. Евгений Плющенко является одним из самых известных фигуристов в России. Он теперь занимает пост тренера, так как открыл Академию фигурного катания. Его сын Александр, которого родные называют Гном Гномыч, пошел по его стопам. Он не раз побеждал на соревнованиях и уже имеет свой счет в банке. Рядом с чемпионом всегда находится жена Яна Рудковская. У пары в 2020 году родился еще один сын Арсений. Суррогатная мама выносила для них малыша. По всей видимости, малыш тоже станет фигуристом. 15 августа Плющенко поделился трогательным видео с ледовой арены. Он впервые поставил кроху на коньки. Плющенко держал за руку своего наследника. Он общался с ним, поддерживал и показывал, как можно кататься. «И этот туда же», — в шутку заявил фигурист. Поклонники восхитились тем, как вырос Арсений. Многие отметили. что у пары талантливые дети. «Вы оба очень милые», «Классные такие», «Правильно, гены свое проявят», «У вас замечательные сыновья», «Сыновья Плющенко растут победителями», — комментируют подписчики.
# Шоу-бизнес Плющенко Евгений
По материалам: z-aya

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