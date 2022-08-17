FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров

Вадим Карасев

Далеко не все слышали о такой социальной сети, как FriendsOnly, которая особой популярностью она пользуется у блогеров. Есть похожая соцсеть под названием OnlyFans, но в случае с FriendsOnly пользователи отмечают большее удобство. Причем удобно пользоваться сервисом не только пользователям, но и авторам, предлагающим свой контент. На портале предложено множество инструментов, способных помочь с раскруткой странички, творчества.

У пользователя есть возможность создать свою страничку в соцсети, снимать разноплановые ролики и оставлять их в открытом доступе для других людей. Причем автору достаточно создать только одну учетную запись. На одном аккаунте можно также публиковать и предлагать платные ролики, то есть просмотреть этот контент смогут только те пользователи, которые оплатят подписку. Это все остается доступным для всех пользователей без каких-либо ограничений.

Как увидеть посты, выставленные автором? Для этого есть главная страничка, на которой высвечиваются все публикации пользователей. Все это отслеживается в общей ленте. Перед каждым пользователем FriendsOnly появляется контент от других авторов, который можно изучить бесплатно. Есть и платный контент, но он сразу заметен: подобная информация будет представлена в размытом виде (общая лента). Этот контент также можно изучить, просмотреть, но для этого пользователь должен оформить подписку за деньги.

Как раскручивается контент

Система функционирует благодаря релевантности контента. Также внимание обращается на самих пользователей, их интересы, предпочтения. FriendsOnly — это не та социальная сеть, где акцентируется внимание на рейтинг блогера, его популярности, как чаще всего бывает на других площадках. На портале FriendsOnly даже новички могут достичь желаемого уровня и результата, здесь для них нет никаких ограничений. Новые пользователи могут свободно выставлять свои посты и попадать на главную страницу сервиса, и все это бесплатно. Это привлечет новых посетителей и создаст для автора аудиторию поклонников.

Что можно посоветовать для социальной сети

Когда пользователи говорят об OnlyFans, FriendsOnly, то здесь стоит выделить несколько советов. Многие авторы задаются вопросом по поводу контента, новых идей, ведь важно придумывать нечто интересное, оригинальное. Если идея будет стоящей, то ее можно дальше разрабатывать. Эксперты представляют следующие советы для авторов в соцсети FriendsOnly:

учитывать мнение зрителей, их запросы. Запрос должен быть на уровень выше по сравнению с предложением автора. Чтобы понять мысли пользователей, рекомендуют прочесть комментарии. Но актуальными будут только те комментарии, которые имеют отношение к конкретной нише. Автор с учетом этих отзывов, мнений должен составлять свой план;

провести анализ конкурентов, но в идентичной нише. Важно отследить, что они делают и насколько это эффективно, интересно пользователям;

поработать над продуктом. Но это нужно делать, только когда уже проанализированы работа конкурентов, аудитория. Важно иметь материал, с которым можно работать, контент-план. Нельзя создавать публикации в тот же день. Их нужно заготовить заранее. Идеальный вариант — на неделю вперед;

не бояться экспериментировать. Если автор является новичком в нише, то ему необходимо подобрать идеи, форматы для демонстрации контента. Чтобы выбрать наиболее подходящие варианты, стоит попробовать несколько разных решений. Возможны ошибки, но это не страшно. Когда автор будет выставлять разные форматы, контент, он обязательно должен наблюдать за пользователями, за тем, как они реагируют на идеи.

Сколько могут заработать блогеры

Если блогер создал свою страничку в социальной сети FriendsOnly, занимается ее раскруткой, привлекает новых пользователей, то у него есть отличная возможность заработать неплохие деньги. Ролики не только бесплатно выставляются в ленте, есть и платный контент, за просмотр которого другие пользователи будут платить. Вот с этих просмотров автор и получает деньги. Согласно рекомендациям, идеальный вариант — 4 платных ролика и 1 бесплатный.

Тот контент, который доступен каждому пользователю, будет возникать постоянно на главной страничке. Причем видеть его будет потенциальная целевая аудитория автора. Управление такими роликами будет в руках умного алгоритма. Именно он занимается выбором видео, учетом интересов других людей, находящихся в данной соцсети. В плане бесплатных роликов этот момент дает гарантию, что страничка автора будет раскручена.

Когда речь заходит о размере заработка, то платформа не создает никаких ограничений. Только сам пользователь может повлиять на выплаты, их размер. Он решает, сколько другие пользователи должны платить ему за контент, подписку. От той суммы, которую автор определил, большая часть идет ему — это 80 %. Остальные деньги уходят сервису за предоставление услуг.

Соцсеть FriendsOnly активно развивается, увеличивает количество пользователей. Причем увеличивается количество тех людей, которые готовы выкладывать деньги за подписку на контент. И чем больше таких подписчиков, тем больше могут зарабатывать авторы видеороликов, все зависит только от их упорства и желания. Блогеры на этой платформе могут зарабатывать от 1000 долларов и выше.

На сегодняшний день проект под названием FriendsOnly считается молодым. Но это отличный старт для авторов-новичков. Здесь отмечается невысокая конкуренция, поэтому новые посетители имеют все шансы развиться и занять свое место под солнцем.

Присоединяйтесь к FriendsOnly и зарабатывайте! - Friendsonly.me