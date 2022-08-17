Генсек ООН прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом
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Генсек ООН прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

В четверг Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также планируется его личная встреча с Зеленским.

В пятницу генсек посетит Одессу, затем — образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. Москву он посещать пока не планирует.

В конце апреля в Москве состоялись переговоры Гуттериша и Президента России Владимира Путина. Беседа продлилась около часа. В тот же день, 26 апреля, генсек ООН также встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и предложил создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам.


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По материалам: pnp.ru

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