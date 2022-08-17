Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока — 2" из-за острой нехватки газа

Вадим Карасев

ФРГ вполне способна инициировать "позорный" запуск трубопровода "Северный поток — 2" осенью или зимой текущего года, если ситуация с запасами газа в стране станет ещё более драматичной. Об этом в материале для чешской газеты Lidovky пишет главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

Как утверждает аналитик, руководство Германии, скорее всего, согласится на открытие газопровода вследствие засухи и обмеления Рейна, что мешает движению судов и снабжению немецких ТЭС углем. Более того, действия местных "зелёных" по сворачиванию АЭС привели к усугублению зависимости Берлина от российского газа. Именно поэтому осенью-зимой 2022-го года в правительстве страны могут в экстренном порядке решить открыть "Северный поток – 2", поскольку трубопровод полностью готов к эксплуатации.

"Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток — 2. Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как "энергопереход". Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа", — отметил экономист.

В середине июня "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 1". Причиной стали проблемы с оборудованием Siemens. Темпы экспорта в страны дальнего зарубежья, в том числе "недружественные", снижаются, однако российская компания выполняет все обязательства согласно подтвержденным заявкам. Прокачка по СП-1 полностью останавливалась на период 11-21 июля на сервисное обслуживание, по завершении которого поставки возобновились в объеме 30%.

Эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указывал, что, если сохранятся нынешние условия и работа лишь одной из турбин "Северного потока", осенью или зимой нынешнего года (во время отопительного сезона) возможна полная остановка газопровода. Гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух указывал, что сейчас на компрессорной станции Nord Stream работает только одна турбина, тогда как для 100%-й мощности необходимо пять.

Глава регулятора электроэнергии ФРГ сомневается, что газовые хранилища возможно заполнить к ноябрю на 95%

Руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер считает нереалистичной цель по заполнению газовых хранилищ на 90% или 95% к 1 ноября текущего года. Об этом глава ведомства рассказал в ходе выступления на газовом саммите в Штутгарте.

По словам Мюллера, если "Газпром" продолжит ограничивать прокачку газа по первому "Северному потоку", в самом благоприятном случае ФРГ заполнит хранилища топлива на 80-85%, но это маловероятно, поскольку сейчас уровень заполненности не превышает 66%.

"Если останется так, что "Северный поток" будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80-85% [заполненности]. На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий", - заявил Мюллер.

Глава регулятора подчеркнул, что в соседних странах данный показатель ощутимо ниже. Также Мюллер отметил, что ключевой целью кабмина ФРГ и Федерального сетевого агентства заключается в 20%-ой экономии природного газа, чтобы подготовиться к зиме.

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг от партии "зелёных" Винфрид Кречман добавил, что общество может расколоться из-за гипотетической нехватки газа зимой. По словам Кречмана, если Германия столкнётся с чрезвычайной ситуацией касаемо топлива, на нее подействуют "большие центробежные силы" значительно более ощутимо, чем во времена пандемии коронавируса.

