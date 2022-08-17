Головоломка LEGO Bricktales скоро выходит на приставках Xbox, новый трейлер

Вадим Карасев





Команда Thunderful Group сообщила о скором выпуске головоломки LEGO Bricktales на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. Игра выходит в 4 квартале 2022 года, точной даты релиза пока нет. К скорому выходу проекта создатели LEGO Bricktales представили новый трейлер, который можно видеть ниже.

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LEGO Bricktales — необычная игра в серии LEGO, выполненная в жанре головоломки. Игрокам предстоит исследовать 5 разных биомов: густые джунгли, высушенные солнцем пустыни, оживленный город, грозный средневековый замок и тропические Карибские острова. В ходе исследования миров, нужно решать различные головоломки, как по сбору определенных объектов, так и физические.