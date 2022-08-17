Губернатор Игорь Кобзев проверил строительство нового блока школы в поселке Большой Луг

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход строительства нового учебного блока Большелугской школы № 8 в поселке Большой Луг. Его строительство началось в 2020 году. Цена контракта более 340 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Сейчас в здании проводят отделочные работы, устраивают вентиляционную систему, оконные блоки и витражи, проводят сварочные работы в актовом зале, выполняют монтаж видео и пожарных систем, делают гидроизоляцию кровли, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Готовность объекта — 60%. Мэр Шелеховского района Максим Модин рассказал, что после ряда управленческих решений удалось догнать сроки выполнения работ. В ближайшее время запустят теплоснабжение. Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что достроить школу должны к концу этого года.

Директор школы Ольга Шибанова отметила, что в 2015 году прежнее одноэтажное кирпичное здание школы, построенное в 1962 году, признали аварийным. Всех учащихся перевели в основное здание с введением второй смены. Всего в школе обучаются 619 детей.

К 1 сентября в школе сделают капремонт спортивного зала в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Субсидию на эти цели учреждение получило из областного бюджета. Представители администрации Шелеховского района рассказали, что в ходе технического осмотра были выявлены недостатки в качестве и технологии выполненных работ. Сейчас рабочие устраняют замечания строительного контроля.

Игорь Кобзев и Максим Модин также обсудили вопрос о включении основного здания школы в федеральный проект по модернизации систем школьного образования. В рамках его реализации планируется провести капремонт здания в 2024 году.

В ходе рабочей поездки губернатор посетил многофункциональную спортивную площадку в селе Олха. Ее открытие прошло в конце июля. Стоимость проекта — почти 4,7 миллиона рублей. Субсидию на его реализацию предоставили из средств областного бюджета в рамках мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы.





Видео из телеграм-канала губернатора Игоря Кобзева