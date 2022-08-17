Хакеры из Killnet атаковали Эстонию в ответ на демонтаж Т-34
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Хакеры из Killnet атаковали Эстонию в ответ на демонтаж Т-34

Хакеры из Killnet атаковали Эстонию в ответ на демонтаж Т-34Хакеры из Killnet атаковали десятки сайтов Эстонии после демонтажа памятника Т-34 в Нарве

Хакеры из пророссийского объединения Killnet атаковали десятки эстонских сайтов. Как отметили представители объединения в Telegram-канале, нападение стало ответом на демонтаж памятника Т-34 в Нарве.

В Killnet отметили, что в результате их атаки во Эстонии наблюдаются большие проблемы с оплатой онлайн. «Танк на место поставьте, потом извиним», — добавили представители группировки.

Хакеры также опубликовали список эстонских ресурсов, на которые они ведут атаки. Проблемы с доступом отмечаются у многих финансовых организаций и банков, ряда сервисов, связанных с государственными услугами, а также ИТ-сервисов, предоставляющих программное обеспечение как услугу. Первый, основной удар пришелся на ключевой эстонский платежный агрегатор ESTO AS.

16 августа в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей. Власти страны пошли на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. Решение о демонтаже памятника также не поддержала мэр Нарвы Катри Райк. При переносе памятника полиция задержала девять человек, которые препятствовали работам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас добавила, что в стране планируют перенести еще шесть советских монументов. Власти страны намерены демонтировать мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, пару монументов, посвященных Второй мировой войне, в городе Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в поселке Мерикюла.

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По материалам: lenta.ru

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