Хейли Бибер рассказала об отношениях с Джастином Бибером: "Он по-прежнему тот человек, к которому я хочу возвращаться"
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Хейли Бибер рассказала об отношениях с Джастином Бибером: "Он по-прежнему тот человек, к которому я хочу возвращаться"

Хейли Бибер рассказала об отношениях с Джастином Бибером: "Он по-прежнему тот человек, к которому я хочу возвращаться"

Хейли Бибер снялась для обложки журнала Harper's Bazaar, приняла участие в фотосессии и дала интервью, в котором рассказала об отношениях со своим супругом Джастином Бибером и об экспериментах со стилем.


Хейли Бибер

Хейли Бибер рассказала, что им с мужем пришлось пережить трудные времена: сначала сама модель перенесла микроинсульт и операцию на сердце, а позже Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея-Ханта.  Я просто думаю, что жизнь все время меняется. День за днем, неделя за неделей, год за годом. Я думаю, что прекрасным примером этого являются последние шесть месяцев, когда мы оба пережили очень серьезные проблемы со здоровьем. Тебе приходится разбираться, как бороться с этим дерьмом, когда оно происходит.


Хейли добавила, что до сих пор скучает по Джастину, когда они находятся в разлуке, и отмечает, что они оба приложили усилия к тому, чтобы их отношения были именно такими. Он по-прежнему тот человек, к которому я хочу возвращаться. Я могу улететь куда-нибудь и пойти поработать, но мне не терпится вернуться и провести с ним время. Я чувствую, что это так благодаря усилиям, которые были приложены с обеих сторон. Наконец, он мой лучший друг, но нам все равно приходится много работать. Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться в 2018 году — всего через несколько месяцев после того, как Бибер расстался с Селеной Гомес. В июле того же года Джастин Бибер сделал своей возлюбленной предложение, а в сентябре они поженились. Из-за скорого брака Хейли часто сталкивается с травлей в сети: ее обвиняют в расставании Джастина и Селены.


Хейли также рассказала о своем стиле: модель призналась, что она постоянно экспериментирует и пробует новые сочетания. Я никогда не боюсь что-либо пробовать. Я думаю, это просто показывает, что в моем стиле происходит эволюция. Именно такой я хочу быть во всех сферах жизни. Хейли Бибер часто оказывается в центре внимания благодаря своему стилю: ее образы нередко задают модные тренды.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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