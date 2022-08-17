Иеромонах нелестно высказала о шоу Ивана Урганта
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Иеромонах нелестно высказала о шоу Ивана Урганта

Иеромонах нелестно высказала о шоу Ивана Урганта
Фотий считает, что шуточки ведущего Ивана Урганта в его шоу уже не те. Шоу «Вечерний Ургант» до сих пор остается на паузе, как и многие развлекательные проекты Первого канала. Поклонники с нетерпением ждут возвращения любимой программы, однако есть и те, кто рад сложившейся ситуации и не хотят возобновления съемок. Иеромонах Фотий признался, что не скучает по пропавшей из сетки вещания программе, хотя и являлся ее постоянным зрителем. «Я смотрел «Вечернего Урганта». Все равно они скатились в последнее время. До закрытия передачи стало все очень однобоко, пошло. Как будто сменилась команда, потому что качество шуток было иное», — заявил священнослужитель. Не лестно представитель церкви высказался и о Comedy Club, который уже много лет выходит на канале ТНТ. «Это, наверное, самое пошлое, что есть на телевидении», — резко высказался он.
Тем не менее, отец Фотий положительно относится к развлекательному контенту, но считает, что шутки должны быть уместными. «Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный. Потому что шутить могут люди, которые действительно умеют мыслить. Создание шутки — творческий процесс», — рассуждал победитель шоу «Голос». Фотий также поделился мыслями об Ольге Бузовой, которая призвала аудиторию ценить жизнь. Священнослужитель считает, что к словам певицы надо отнестись с осторожностью. «Современные артисты первого эшелона невольно, а может, специально, становятся проповедниками для своей аудитории. По качеству проповеди можно судить по аудитории. Лозунг: «Кайфуйте — жизнь одна». Их подхватил молодой контингент. Но кайфовать люди не умеют, не нарушая что-то», — сказал он в интервью шоу «Откройте, Давид!».
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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