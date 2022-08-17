Имплантаты роговицы, сделанные из кожи свиньи, помогли вернуть зрение

Вадим Карасев

В ходе проведенного в Швеции клинического испытания четырнадцать слепых пациентов после операции по имплантации роговицы снова смогли видеть, причем у троих из них зрение стало идеальным.

Миллионы людей во всем мире полностью или частично утрачивают зрение из-за повреждения роговицы — прозрачного внешнего слоя глазного яблока, который защищает глаз и фокусирует свет. И хотя роговица с легкими повреждениями может зажить сама по себе, некоторым людям для восстановления зрения требуется пересадка донорской роговицы. Трансплантация роговицы — дорогостоящая операция, которая к тому же требует от пациента приема лекарств в течение года и более, чтобы убедиться, что организм не отторгает пересаженную ткань. Как и донорские органы, человеческую роговицу необходимо использовать быстро — в течение двух недель после смерти донора, — что может создать проблемы с логистикой. Во многих частях мира, особенно в более бедных регионах, донорских роговиц не хватает. Исследование 2016 года показало, что около 12,7 миллиона человек в мире нуждаются в пересадке роговицы.

Теперь исследователи из Швеции говорят, что они разработали новый метод, который решает многие из проблем с трансплантацией роговицы: биоинженерные имплантаты роговицы, полученные из кожи свиньи. В небольшом клиническом испытании такие имплантаты привели к улучшению зрения у двадцати пациентов, страдающих прогрессирующим кератоконусом — состоянием, при котором роговица истончается и принимает коническую форму, вследствие чего предметы видятся размытыми и искаженными. Четырнадцать из двадцати участников были слепы до процедуры, но частично или полностью обрели зрение после установки имплантатов; они также смогли снова носить контактные линзы. Трое слепых пациентов достигли после трансплантации стопроцентной остроты зрения по стандартной шкале. У всех участников исследования имплантаты сохранялись через два года после операции без каких-либо побочных эффектов, таких как воспаление или рубцевание. Пациенты в клинических испытаниях использовали иммуносупрессивные глазные капли всего в течение восьми недель после процедуры, по сравнению с несколькими годами приема лекарств после традиционных трансплантаций.

Для разработки имплантатов роговицы исследователи использовали медицинский коллаген, полученный из свиной кожи, в форме прозрачного гидрогеля. Хирурги сделали крошечный разрез в роговице каждого пациента и вставили гидрогель, с помощью которого увеличили толщину и изменили форму, чтобы восстановить ее функциональность. Этот хирургический метод стал усовершенствованием традиционной операции по трансплантации, во время которой удаляют роговицу пациента и пришивают новую на место. Получасовая процедура имплантации гидрогеля происходит намного быстрее, чем обычная пересадка роговицы, которая может занять несколько часов.

«Возможность разработать биоматериал, отвечающий всем критериям для использования в качестве человеческих имплантатов, которые можно производить серийно и хранить более двух лет и тем самым помочь большему числу людей с проблемами зрения, избавляет нас от проблемы нехватки донорской ткани роговицы и доступа к другим методам лечения заболеваний глаз», — говорит офтальмог Нил Лагали из Университета Линчёпинга, один из авторов исследования. Ученые собираются протестировать роговицу в более масштабном клиническом испытании с участием ста или более человек, а затем продолжить работу на одобрение регулирующих органов.

Результаты клинического испытания опубликованы в журнале Nature Biotechnology.