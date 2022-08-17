Инга Оболдина высказалась об актерской профессии

Актриса Инга Оболдина считает, что не нужно лезть в телевизор ради популярности. Артистка сейчас блистает в новом сериале «Нереалити», где ей досталась роль мамы главной героини. Актриса говорит, что никогда не бы не отправила ребенка на ток-шоу. Сюжет нового сериала «Нереалити» строится вокруг экс-звезды популярного реалити-шоу, которая, выйдя за периметр, окунается в реальную жизнь. Ей приходится возвращаться в родной город, строить отношения с родственниками и заново общаться с дочкой. Одну из главных ролей в проект играет Инга Оболдина — звезда театральной сцены и артхаусного кино признается, что ее героиня очень далека от нее. Во-первых, ни она, ни ее родители никогда не собирались «засвечивать» дочь на телевидении.«Мне кажется, что в жизни все должно происходить по любви. Если у тебя есть любимое дело, которое приносит радость и счастье — для кого-то это вышивание, рисование, дизайн домов и так далее — то нужно идти в эту профессию, понимать, откуда стартовать и двигаться в эту сторону, чтобы достигнуть желаемого результата. А схема пнуть человека в телевизор, чтобы сделать его лицо узнаваемым — не самая хорошая по многим пунктам», — заявила Оболдина. Звезда «Нереалити» признается — сценарий сериала показался ей интересным, так как современная молодежь хочет всего и сразу, редко кто готов заниматься настоящим и важным делом, а также тем, что ему по душе. «Лицо меняется, и размеры, и объемы… Без любви и профессионализма все пройдет скоротечно. Рита из «Нереалити» попадает именно в такую ситуацию: вылетает с проекта и оказывается, что она никто и звать ее никак, и, по сути, нигде ее не принимают. Но дочка Галя оказывается для нее самым близким человеком», — объясняет Инга, «Теленедели звезд». Ей также очень понравилось работать с главной звездой сериала Ольгой Дибцевой. В отличие от своей героини, актриса оказалась скромным, тихим и спокойным человеком — с ней интересно вести беседы, обсуждать литературу и современную культуру.