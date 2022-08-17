Инга Оболдина высказалась об актерской профессии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инга Оболдина высказалась об актерской профессии

Инга Оболдина высказалась об актерской профессии
Актриса Инга Оболдина считает, что не нужно лезть в телевизор ради популярности.   Артистка сейчас блистает в новом сериале «Нереалити», где ей досталась роль мамы главной героини. Актриса говорит, что никогда не бы не отправила ребенка на ток-шоу. Сюжет нового сериала «Нереалити» строится вокруг экс-звезды популярного реалити-шоу, которая, выйдя за периметр, окунается в реальную жизнь. Ей приходится возвращаться в родной город, строить отношения с родственниками и заново общаться с дочкой. Одну из главных ролей в проект играет Инга Оболдина — звезда театральной сцены и артхаусного кино признается, что ее героиня очень далека от нее. Во-первых, ни она, ни ее родители никогда не собирались «засвечивать» дочь на телевидении.
«Мне кажется, что в жизни все должно происходить по любви. Если у тебя есть любимое дело, которое приносит радость и счастье — для кого-то это вышивание, рисование, дизайн домов и так далее — то нужно идти в эту профессию, понимать, откуда стартовать и двигаться в эту сторону, чтобы достигнуть желаемого результата. А схема пнуть человека в телевизор, чтобы сделать его лицо узнаваемым — не самая хорошая по многим пунктам», — заявила Оболдина. Звезда «Нереалити» признается — сценарий сериала показался ей интересным, так как современная молодежь хочет всего и сразу, редко кто готов заниматься настоящим и важным делом, а также тем, что ему по душе. «Лицо меняется, и размеры, и объемы… Без любви и профессионализма все пройдет скоротечно. Рита из «Нереалити» попадает именно в такую ситуацию: вылетает с проекта и оказывается, что она никто и звать ее никак, и, по сути, нигде ее не принимают. Но дочка Галя оказывается для нее самым близким человеком», — объясняет Инга, «Теленедели звезд». Ей также очень понравилось работать с главной звездой сериала Ольгой Дибцевой. В отличие от своей героини, актриса оказалась скромным, тихим и спокойным человеком — с ней интересно вести беседы, обсуждать литературу и современную культуру.
# Шоу-бизнес Оболдина Инга
По материалам: z-aya

Последние новости

Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Франции насиловал пьяных женщин в специальной комнате особняка
Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Франции
В США напомнили Украине об уроке Курской битвы
В США напомнили Украине об уроке Курской битвы
Почему Курбан Омаров не общается с дочкой?
Почему Курбан Омаров не общается с дочкой?
Великобритания начала импортировать СПГ из Австралии
Великобритания начала импортировать СПГ из Австралии
Экшен про вампиров на Диком Западе, игру Evil West, перенесли на 2 месяца
Экшен про вампиров на Диком Западе, игру Evil West, перенесли на 2
В России предложили выплачивать миллион за третьего ребенка
В России предложили выплачивать миллион за третьего ребенка
Депутаты предложили разблокировать Instagram ради малого бизнеса
Депутаты предложили разблокировать Instagram ради малого бизнеса
Инга Оболдина высказалась об актерской профессии
Инга Оболдина высказалась об актерской профессии
Певица Слава рассказала о своих страданиях
Певица Слава рассказала о своих страданиях
Евгений Плющенко впервые поставил на коньки своего годовалого малыша
Евгений Плющенко впервые поставил на коньки своего годовалого малыша
Максим Галкин показал, чем заняты его дети в Юрмале
Максим Галкин показал, чем заняты его дети в Юрмале
Светлана Лобода появилась в Риге в новом имидже
Светлана Лобода появилась в Риге в новом имидже

Топ на сегодня

Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
Россия призвала не допустить на Украину угнанные вертолеты
Россия призвала не допустить на Украину угнанные вертолеты
"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже
"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят

Еще по теме

Инга Оболдина серьезно прибавила в весе
Вечерний Ургант - Инга Оболдина и Татьяна Догилева (06.12.2017)
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Звезда сериала «Светофор» впервые призналась, что родила ребенка от своего экранного мужа