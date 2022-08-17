Иркутян приглашают принять участие в акции «Скажи мусору нет»

В четырех округах Иркутска с 23 по 26 августа пройдет акция «Скажи мусору нет». В городе будут работать передвижные пункты приема вторсырья. Организатор проекта — благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь». Акция проводится каждое лето с 2018 года. С момента ее создания в переработку сдали 81 тонну отходов. В этом году вторсырье можно обменять на бонусы по ФрешКарте в сети супермаркетов"Слата" и экоподарки от организаторов.

В пункты приема вторсырья можно сдать: макулатуру, картон, пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6 ♻, стеклянные банки и бутылки (не битые), батарейки, старые зубные щётки, пластиковые карты, мультифоры, трубочки из-под напитков, яйца от киндеров, одноразовые бритвенные станки, блистеры с таблетками и без, CD-диски и коробки от них, провода, мелкую электронику. Кроме того, иркутяне могут оказать помощь животным и принести в пункт корм для кошек частного приюта «Томасина», котокафе «Время котов» и приюта «Ной», пряжу (остатки) в любом количестве для котокафе «Время котов».



