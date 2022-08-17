Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже браслета
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже браслета

Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже браслета

Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже браслетаЭкс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже бриллиантового браслета

Экс-супругу американской певицы Бритни Спирс Джейсону Александру предъявили новое обвинение в краже бриллиантового браслета. Об этом сообщает DailyMail.

В 2015 году Александр забрал у 55-летней женщины, в доме у которой проживал, браслет стоимостью две тысячи долларов (примерно 120 тысяч рублей). Мужчина продал украшение в ломбарде за 180 долларов (11 тысяч рублей), после чего попытался отдать домовладелице аксессуар, похожий на украденный. Женщина отказалась и в феврале 2016 года обратилась в правоохранительные органы.

В полиции она рассказала, что пока Александр проживал в ее доме, он «вел себя отвратительно», регулярно употребляя запрещенные вещества, а также несколько раз пиная собаку ее дочери: «У меня никогда в жизни не было соседа по комнате, но я позволила ему и его отцу остаться у меня, потому что иначе он бы стал бездомным».

Ранее мужчину признали виновным в проникновении в дом исполнительницы и вандализме. Однако позже из тюрьмы округа Вентура его направили в Напу по делу о краже ювелирного украшения.

11 августа второй муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн опубликовал видеоматериалы, на которых слышно ссоры артистки с ее сыновьями.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В российском регионе автомобиль насмерть сбил семимесячную девочку
В российском регионе автомобиль насмерть сбил семимесячную девочку
Стала известна сумма, которую Microsoft заплатила за Cooking Simulator в Game Pass
Стала известна сумма, которую Microsoft заплатила за Cooking
Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже браслета
Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже браслета
Хакеры из Killnet атаковали Эстонию в ответ на демонтаж Т-34
Хакеры из Killnet атаковали Эстонию в ответ на демонтаж Т-34
В Госдуме объяснили слова Арестовича о «слабых и глупых украинцах»
В Госдуме объяснили слова Арестовича о «слабых и глупых украинцах»
Лиам Хемсворт расстался с девушкой
Лиам Хемсворт расстался с девушкой
Невероятная машина-концепт из будущего
Невероятная машина-концепт из будущего
Борис Корчевников высказался о творчестве Моргинштерна и Дани Милохина
Борис Корчевников высказался о творчестве Моргинштерна и Дани Милохина
Дмитрий Шепелев заставляет дедушку Платона мотаться за внуком по всему миру
Дмитрий Шепелев заставляет дедушку Платона мотаться за внуком по
Журналист рассказал, на кого работает Андрей Макаревич
Журналист рассказал, на кого работает Андрей Макаревич
Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь

Топ на сегодня

Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество
В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни

Еще по теме

Бритни Спирс выпрашивает у отца деньги на кофе
Мать Бритни Спирс заподозрили в убийстве ребенка
Свежий воздух и витамин D: Бритни Спирс провела уикенд с сыновьями
Отца Бритни Спирс обвинили в насилии над ее ребенком