Экс-участник КВН забыл миллион рублей и iPhone в такси
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Экс-участник КВН забыл миллион рублей и iPhone в такси

Экс-участник КВН забыл миллион рублей и iPhone в таксиMash: бывший участник КВН Сурен Акопов забыл миллион рублей и iPhone в московском такси

Бывший участник КВН Сурен Акопов забыл в московском такси один миллион рублей и мобильный телефон, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, экс-участник КВН вызвал такси к стрип-клубу в центре Москвы и отправился на нем домой. Когда Акопов вышел из машины, то понял, что забыл в салоне сумку с миллионом рублей и iPhone 13 Pro. Отмечается, что водитель сразу же скрылся.

После этого мужчина обратился с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 270 тысяч рублей. В настоящий момент правоохранители разыскивают водителя.

Акопов в прошлом был участником команды КВН «Семь холмов». Как передает Mash, после КВН он некоторое время был промоутером стрип-клуба, после чего открыл собственное заведение в Волгограде.

Ранее популярный российский стендап-комик Стас Старовойтов назвал особенность «Клуба веселых и находчивых». Он заявил, что КВН является закрытым и стабильным, и сравнил его с СССР.

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По материалам: lenta.ru

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