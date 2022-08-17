Экшен про вампиров на Диком Западе, игру Evil West, перенесли на 2 месяца
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Экшен про вампиров на Диком Западе, игру Evil West, перенесли на 2 месяца

Экшен про вампиров на Диком Западе, игру Evil West, перенесли на 2 месяца


Студия Flying Wild Hog, которая занимается разработкой игры Evil West, сообщила неприятную новость для игроков, которые ожидают релиз проекта. В июне было объявлено, что релиз игры Evil West состоится в сентябре этого года. Но разработчики сегодня объявили, что не успевают с выходом проекта — теперь новая дата релиза Evil West: 22 ноября 2022 года.

Напомним, сама игра Evil West представляет собой экшен в сеттинге Дикого Запада, в котором предстоит сражаться с вампирами и другой нечистью. Игру можно проходить одному или в кооперативе. За создание проекта отвечает студия, которая известна по серии Shadow Warrior.

Ниже можно один из геймплейных роликов по Evil West, который разработчики публиковали ранее.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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