Экшен про вампиров на Диком Западе, игру Evil West, перенесли на 2 месяца

Вадим Карасев





Студия Flying Wild Hog, которая занимается разработкой игры Evil West, сообщила неприятную новость для игроков, которые ожидают релиз проекта. В июне было объявлено, что релиз игры Evil West состоится в сентябре этого года. Но разработчики сегодня объявили, что не успевают с выходом проекта — теперь новая дата релиза Evil West: 22 ноября 2022 года.

Напомним, сама игра Evil West представляет собой экшен в сеттинге Дикого Запада, в котором предстоит сражаться с вампирами и другой нечистью. Игру можно проходить одному или в кооперативе. За создание проекта отвечает студия, которая известна по серии Shadow Warrior.

Ниже можно один из геймплейных роликов по Evil West, который разработчики публиковали ранее.

Watch this video on YouTube