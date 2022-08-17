Эксперт: Будущее за суверенными государствами, готовыми бороться за национальную идентичность

Вадим Карасев

Колумнист экспертного клуба "Дигория" Кирилл Яшин рассказал, как президент РФ строит новую систему мирового порядка, основанную на конструктивности и уважении государственных интересов.

По словам эксперта, свобода одного государства не должна заканчиваться в том месте, где находится зона влияния другого, в противном случае будет конфликт интересов, который приведет к международной дестабилизации.

Яшин напомнил заявление президента на Международном форуме "Армия-2022", что США живут в мире, где царит иллюзия их исключительности. По мнению эксперта, глава государства использовал в этой формулировке большое количество смысловых линий. Политолог подчеркнул, что эпоха экономического превосходства США подошла к концу и беспрецедентная инфляция, а также ряд других факторов - явное тому доказательство.

Также эксперт полагает, что события последних десятилетий разрушили миф о всеобщем равенстве и свободе слова внутри "отчизны мировой демократии". По мнению политолога, США "превратились в обитель ненависти и нетерпимости".

"Циничность ситуации дошла и до граждан США, которые всё чаще и чаще стали сталкиваться с нетерпимостью в своём государстве из-за цвета кожи или религиозной конфессии. Образ государства всеобщего равенства поддерживался исключительно за счёт политтехнологических игр: многомиллиардных вливаний в кинематограф и искусство, директивно введённых правил об обязательном участии меньшинств в медиапроектах и искусстве. Создавая образ и красивую картинку Белый Дом распространял глобальную ложь", - считает эксперт.

Яшин подчеркивает, что президент РФ доказал - мир уже не будет прежним.

"Будущее лежит только за суверенными государствами, готовыми бороться за свою национальную мечту и идентичность", - заключил эксперт.