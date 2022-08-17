Как снять квартиру правильно и безопасно

Вадим Карасев

Если вы никогда раньше не снимали квартиру, этот процесс может показаться пугающим. Мы составили список советов, которые помогут вам чувствовать себя более комфортно при аренде жилья в целом и убедиться, что вы получаете лучшую сделку за свои деньги.

Цена

Основное правило при аренде квартиры - никогда не платить больше, чем вы можете себе позволить.

Также не стоит переплачивать за квартиру. Многие люди соблазняются высокими ценами, потому что думают, что это означает качество или эксклюзивность, но это часто не так.

Наконец, не платите больше, чем запрашиваемая цена (или то, что агенты по недвижимости называют "ценой листинга"). По сути, это просто рыночная стоимость - цена, за которую недавно были сняты большинство аналогичных вариантов в том же районе, и ее следует использовать в качестве ориентира при переговорах с арендодателями. Хорошую квартиру по хорошей цене можно найти на Локал - здесь есть из чего выбирать!

Залог

Залог может составлять значительную часть стоимости аренды квартиры. Обычно он равен месячной арендной плате, хотя может быть больше или меньше - уточните у арендодателя, какую сумму он требует.

Залог должен быть возвращен в течение 30 дней после вашего выезда. Если вы выезжаете до окончания срока аренды, арендодатели по закону не обязаны возвращать страховой депозит немедленно; однако, как правило, они это делают, если их вежливо попросить об этом (в течение 15-30 дней). Если они не возвращают залог в полном объеме в течение этого срока, значит, они нарушили закон и могут задолжать вам деньги!

Когда вы въедете в квартиру, убедитесь, что все приборы работают исправно, и по возможности сделайте фотографии, чтобы впоследствии не возникло проблем при возмещении упущенного дохода от ремонта, который потребовался из-за неисправного оборудования, в износе которого виноваты предыдущие жильцы, не позаботившиеся о надлежащем уходе перед выездом!

Заключайте договор

Прежде чем найти квартиру на locall.ru и снять ее на долгий срок, нужно будет подписать договор. Это самый важный документ в процессе аренды. Он должен быть составлен в письменной форме, подписан обеими сторонами и содержать всю важную информацию об аренде. Арендодатель должен предоставить вам копию договора до того, как вы его подпишете, а также оставить копию для своих записей.

Договор должен содержать:

имена арендатора и арендодателя, адрес объекта и контактную информацию (адрес электронной почты, номер телефона и т.д.);



заявление о том, разрешено ли содержание домашних животных на территории или нет (если применимо);



сумма арендной платы в месяц/год, а также любые другие платежи, такие как счета за электричество, расходы на уборку и т.д., дата оплаты аренды и т.д.



Работайте с риелтором

Агенты по недвижимости - это профессионалы, которые знают местный рынок и могут помочь вам найти квартиру, соответствующую вашим потребностям. Они также смогут вести переговоры с арендодателем от вашего имени, гарантируя, что все ваши проблемы будут учтены в договоре аренды. Кроме того, если вы столкнетесь с плохим арендодателем (а такое всегда возможно), агент сможет вмешаться и выступить посредником, прежде чем ситуация перерастет в судебные баталии или дорогостоящее выселение.

Хороший риэлтор также должен заниматься бумажной работой, связанной с подписанием договора аренды, включая сбор рекомендаций и других форм проверки, необходимых арендодателям, прежде чем они рассмотрят возможность сдачи в аренду своей недвижимости. Если перед переездом на новое место необходимо провести реконструкцию или ремонт, агент также займется этим вопросом и даже проведет переговоры с подрядчиками или строителями, если это необходимо!