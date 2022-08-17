Какие подарки можно подарить бывшему мужу на день рождения
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Какие подарки можно подарить бывшему мужу на день рождения

Какие подарки можно подарить бывшему мужу на день рождения

Многие женщины наверняка хоть раз в своей жизни задумывались над тем, что можно подарить бывшему мужу в день его рождения. Есть категория подарков, которые будут уместными, а есть и такие, которые вовсе не стоит дарить.

На что обращать внимание при выборе подарка для бывшего мужа

Развитие дальнейших отношений с бывшим супругом будет зависеть от того, как именно будет преподнесен подарок. Именно поэтому сначала нужно определиться со своей целью, а потом уже покупать и дарить подарок.

Если женщина хочет дать понять своему бывшему мужу, что ее чувства еще не угасли, то стоит выбирать такой подарок, который бы напомнил ему о совместном прошлом. В качестве такого подарка может выступать книга общего любимого писателя, альбом с совместными снимками, диск с видео торжеств, на которых они были вместе.


Самое главное — подарок должен быть полезным, чтобы он зарождал теплые воспоминания о супружеской жизни. Есть еще возможность сделать подарок самостоятельно, например: написать картину, сделать салатницу из глины и многое другое. Бывший супруг поймет, что в подарок была вложена душа.

Если главная цель подарка заключается в поддержании дружеских отношений, то можно подарить полезные вещи, которые пригодятся в хозяйстве. Среди таких можно выбрать: утюг, посуду, полотенце, наушники и так далее.

Тем, кто решил окончательно расстаться с бывшим и хочет поскорее все забыть, следует подарить что-то, что будет служить символом конца отношений.

Что подарить бывшему в день рождения

Беспроводные наушники

Если бывший супруг меломан, то наушники ему станут хорошим подарком. Главным их достоинством является быстрая зарядка и подключение по технологии Bluetooth. При этом они очень удобны. Такой подарок точно придется по душе бывшему.

Триммер


Мужчинам, которые отрастили бороду, можно подарить триммер. Он поможет привести в порядок свою растительность и выглядеть ухоженно, даже не выходя из дома.

Книга-сейф

Если бывшему мужу негде прятать свои сбережения, то книга-сейф станет для него лучшим подарком в день рождения. Лучше покупать объемную книгу, тогда в нее вместится больше купюр.

Подарочный сертификат

Любителю экстремального вида спорта можно презентовать подарочный сертификат. Достоинством такого подарка является то, что дату он может выбрать самостоятельно.

Гриль или мангал

Если после расставания мужчина стал много времени проводить на даче, то ему можно подарить гриль либо мангал. С таким подарком его отдых станет веселее, он сможет приглашать к себе друзей, чтобы вместе проводить время.

Жесткий диск


Если мужчина много работает и постоянно собирает какую-то информацию, то для ее сохранения ему можно подарить внешний жесткий диск. Он позволит хранить всю документацию и другую информацию.

Электронная книга

Если бывший супруг предпочитал читать книги, то отличным подарком для него станет электронная книга. Сейчас можно выбрать книгу как с подсветкой, так и с кучей других полезных функций.

Навигатор

Этот подарок станет подходящим для заядлых автолюбителей, которые все время пребывают в дороге. Благодаря навигатору мужчина сможет добраться до определенного места назначения за короткий период времени.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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