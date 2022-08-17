Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань
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Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань

Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на ТайваньМИД Китая назвал слова Путина о визите Пелоси на Тайвань воплощением сотрудничестваСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

В Китае поблагодарили президента России Владимира Путина за слова о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что страна «высоко ценит позицию», высказанную российским лидером. Комментарий официального представителя министерства иностранных дел КНР Вана Вэньбиня приводит РИА Новости.

Он также назвал высказывания Путина «воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России» и проявлением «взаимной поддержки двух стран по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой».

Вэнбинь указал, что КНР после визита Пелоси поддержали более 170 стран, одобрив «политику одного Китая».

Ранее Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации ситуации в регионе.

Пелоси посещала Тайвань 2 августа. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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