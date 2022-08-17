Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism

Разработчики Lido Finance обновили план интеграции решений второго уровня. Первым шагом к его реализации стало добавление поддержки протоколов Arbitrum и Optimism.

Команда подчеркнула, что стейкинговые деривативы полностью сохранят свои свойства. Однако из-за особенностей архитектуры токенов вместо stETH в L2-решениях будет использоваться его обернутая версия — wstETH.

A goal at Lido is to create a collection of highly liquid staking assets with widespread applications across DeFi.



L2s represent a clear path to achieving this at scale.



While direct ETH staking from L2s is the goal, it all starts with seamless L2 token bridging. — Lido (@LidoFinance) August 16, 2022

«Цель Lido — создать коллекцию высоколиквидных стейкинговых активов с широким применением в DeFi. L2-решения представляют собой четкий путь к достижению этой масштабной цели. Хоть конечной задачей и является прямой стейкинг ETH из L2, все начинается с плавного соединения токенов», — отметили разработчики.

Разработанные командой «мостовые» контракты для Optimism и Arbitrum уже прошли внешний аудит.

Lido Finance — крупнейший сервис для ликвидного стейкинга криптовалют. Протокол позволяет депонировать монеты в релевантный контракт и получить взамен сумму «производных» токенов, которые можно использовать в DeFi-сервисах.

Arbitrum и Optimism — самые популярные решения второго уровня, согласно L2Beat. На момент написания их показатели TVL составляют $2,91 млрд и $1,84 млрд соответственно.

Напомним, в июле команда Lido Finance анонсировала запуск сервиса ликвидного стейкинга Ethereum 2.0 в L2-сетях.

Тогда же платформа интегрировалась с Aztec и Argent. Первая — ориентированная на конфиденциальность сеть второго уровня, использующая технологию ZK-Rollups, второй — провайдер криптокошельков, который задействует решение zkSync от Matter Labs.



