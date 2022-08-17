Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
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Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism

Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism


Разработчики Lido Finance обновили план интеграции решений второго уровня. Первым шагом к его реализации стало добавление поддержки протоколов Arbitrum и Optimism.



Команда подчеркнула, что стейкинговые деривативы полностью сохранят свои свойства. Однако из-за особенностей архитектуры токенов вместо stETH в L2-решениях будет использоваться его обернутая версия — wstETH.



«Цель Lido — создать коллекцию высоколиквидных стейкинговых активов с широким применением в DeFi. L2-решения представляют собой четкий путь к достижению этой масштабной цели. Хоть конечной задачей и является прямой стейкинг ETH из L2, все начинается с плавного соединения токенов», — отметили разработчики.


Разработанные командой «мостовые» контракты для Optimism и Arbitrum уже прошли внешний аудит.


Lido Finance — крупнейший сервис для ликвидного стейкинга криптовалют. Протокол позволяет депонировать монеты в релевантный контракт и получить взамен сумму «производных» токенов, которые можно использовать в DeFi-сервисах.


Arbitrum и Optimism — самые популярные решения второго уровня, согласно L2Beat. На момент написания их показатели TVL составляют $2,91 млрд и $1,84 млрд соответственно. 


Напомним, в июле команда Lido Finance анонсировала запуск сервиса ликвидного стейкинга Ethereum 2.0 в L2-сетях.


Тогда же платформа интегрировалась с Aztec и Argent. Первая — ориентированная на конфиденциальность сеть второго уровня, использующая технологию ZK-Rollups, второй — провайдер криптокошельков, который задействует решение zkSync от Matter Labs.



# Экономика arbitrum, lido, optimism, масштабирование, новости
По материалам: ForkLog

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