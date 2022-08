Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism

Разработчики Lido Finance обновили план интеграции решений второго уровня. Первым шагом к его реализации стало добавление поддержки протоколов Arbitrum и Optimism.

Команда подчеркнула, что стейкинговые деривативы полностью сохранят свои свойства. Однако из-за особенностей архитектуры токенов вместо stETH в L2-решениях будет использоваться его обернутая версия — wstETH.

A goal at Lido is to create a collection of highly liquid staking assets with widespread applications across DeFi.



L2s represent a clear path to achieving this at scale.



While direct ETH staking from L2s is the goal, it all starts with seamless L2 token bridging.