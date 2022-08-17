Космонавты Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

Экипаж хорошо себя чувствует и завершит неоконченные работы во время следующих выходов в открытый космос, уточнили в Роскосмосе.

Ранее новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Эксперты считают, что первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) могут отправить в 2028 году.