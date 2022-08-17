Кристина Орбакайте отдыхает с семьей на Миконосе

Певица Кристина Орбакайте поделилась фото с греческого острова Миконос, на котором отдыхают миллионеры. Кристина Орбакайте давно прославилась на всю страну. Она не скрывает, что любит свою семью. Алла Пугачева уже была популярна, когда родила дочку, поэтому много гастролировала и мало внимания уделяла наследнице. Однако теперь они несколько раз в год проводят время вместе. Также у Примадонны часто гостит внучка Клавдия Земцова. Примечательно, что этим летом Орбакайте приезжала в Юрмалу с мужем и наследницей. Потом она уехала на гастроли, а вот Клава осталась на вилле у Аллы Борисовны и играла с двойняшками Лизой и Гарри. Но на днях они снова воссоединились. Артистка решила устроить отпуск и отправилась на греческий остров Миконос. На этот раз Кристина поделилась семейным кадром. Она встретила закат на террасе с видом на побережье. Певица облачилась в черную юбку-футляр и нежно-розовую блузку с волнами. Наряд подчеркнул ее фарфоровые плечи. Орбакайте разместилась за столиком с Михаилом Земцовым и дочкой, которая распустила волосы и надела пестрый наряд.«Встречаем закат», — написала звезда. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Клава подросла за лето. Однако комментарии к посту Кристина отключила. По всей видимости, она не хочет столкнуться с хейтом, как ее мама. Напомним, что Аллу Пугачеву многие осудили за отъезд из России, хотя она заверила, что вернется уже к 1 сентября в Москву.