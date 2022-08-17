Ксения Собчак не экономит на своем отдыхе

Журналисты выяснились, сколько ведущая и журналистка Ксения Собчак потратила на свой отдых. Светская львица похвасталась в соцсетях своим роскошным отдыхом с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от Максима Виторгана. Ведущая арендовала номер в Hotel du Palais Biarritz, здание которого ранее принадлежало жене Наполеона III. Французский император презентовал его своей возлюбленной как знак преданности и любви.«Самый красивый отель в Биаррице. И самая классная веранда», — не удержалась Ксения Собчак от восторженных комментариев. Звезда сообщила, что не только здесь жила, но и провела съемки по работе. Стоило ей это богатство примерно 330 тысяч рублей в сутки.