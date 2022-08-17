Ксения Собчак раскрыла правду об увольнении Нагиева и назначении Гузеевой на известное шоу

Ведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что Дмитрий Нагиев пошел на хитрый шаг. Поклонники вокального шоу обсуждают неожиданное решение Первого канала — утверждение Ларисы Гузеевой в качестве ведущей шоу «Голос 60+» вместо бессменного когда-то Дмитрия Нагиева. 40-летняя Ксения Собчак разоткровенничалась в соцсетях, рассуждая о реальных причинах замены Гузеевой Нагиева. По словам журналистки, Дмитрий является бессменным ведущим всех возрастных версий и сезонов шоу «Голос». Но ему пришлось уступить свой пост из-за непростой политической ситуации в мире. «Нагиев оказался умным парнем. Как и Познер, он не произнес ни слова с начала спецоперации, но работа на Первом федеральном канале сейчас — это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем», — объяснила Ксения Анатольевна.Телеведущая призналась, что когда начали искать достойную замену Нагиеву, то выбор пал на нескольких звезд «первой кнопки». Выбор оказался сложным, и руководство решило пойти по пути наименьшего сопротивления. «В расход пускаем Ларису Гузееву (еще была кандидатура Юлии Барановской). Короче, выбор по принципу «кому нечего терять», — добавила блондинка в соцсетях. Вопреки слухам о том, что Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта собираются уволить с Первого канала, блондинка считает, что подобного не произойдет. «Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — резюмировала Собчак. Что это за «лучшие времена» и когда они настанут, знаменитость не уточнила. Возможное возвращение шоу «Вечерний Ургант» в эфир уже даже не обсуждают, считая, что это бесполезно, так как проект, судя по всему, заморожен надолго. Сам Нагиев не стал молчать и заявил — он взял небольшую паузу на короткий промежуток времени и скоро вернется. Но конкретных сроков не уточнил.