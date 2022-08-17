Ксения Собчак рассказала, почему на самом деле заменили Нагиева на Гузееву в шоу «Голос 60+»
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Ксения Собчак рассказала, почему на самом деле заменили Нагиева на Гузееву в шоу «Голос 60+»

Ксения Собчак рассказала, почему на самом деле заменили Нагиева на Гузееву в шоу «Голос 60+»

На днях в шоу «Голос» произошли большие изменения. Поменялся как состав наставников, так и ведущие проекта. Последнее изменение вызвало наибольший резонанс среди поклонников шоу. Зрители заявили, что теперь не смогут воспринимать «Голос» так, как это было раньше.


Напомним, что ведущим прошлых сезонов шоу «Голос 60+» был Дмитрий Нагиев. Зрителям он понравился своей харизмой и энергетикой. На днях стало известно, что Дмитрий покидает проект, а его место займет Лариса Гузеева, знаменитая телесваха и ведущая шоу «Давай поженимся!». Такое решение вызвало немало споров в сети. Многие зрители не воспринимают телесваху новой ведущей «Голоса». Поклонники шоу требуют вернуть Нагиева и не устраивать больше подобных экспериментов с заменами.


Как зарекомендует себя Лариса Гузеева на новом месте, покажет время. И пока зрители теряются в догадках, почему же убрали Нагиева, ситуацию попыталась объяснить скандально известная телеведущая Ксения Собчак. На своем телеграм-канале Ксения Анатольевна поделилась личной точкой зрения. Следует отметить, что она может отличаться (и с большой долей вероятности отличается) от реальных причин.


Собчак утверждает, что замена ведущего произошла из-за политической позиции Дмитрия, а точнее, его реакции на события последних месяцев. Нагиев открыто не делал резонансных заявлений. Тем не менее, работа на федеральном канале может расцениваться западными странами как поддержка российской власти. По мнению Ксении Анатольевны, руководство телеканала решило не подставлять таким образом Дмитрия и отправило его в «отпуск».


Подобная ситуация, по словам Ксении Собчак, сложилась и с другим телеведущим – Иваном Ургантом. Сейчас он лишился практически всех своих проектов и ищет новые способы для заработка. Недавно он снялся в рекламе онлайн-школы, а на днях намерен провести сольный музыкальный концерт в одном из столичных заведений.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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