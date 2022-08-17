Ксения Собчак разозлила Шахназарова

Журналист жестко прошелся по ведущей Ксении Собчак. Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» негативно отозвался о светской львице Ксении Собчак. «Госпожа Собчак, на мой взгляд, человек бездушный. Она пыталась отжать крабовый бизнес. Получила по носу. А сейчас она учит жизни людей в соцсетях. Она упоминает философский пароход. Почитайте о людях, которые уехали из страны. Вы должны уехать на маргинальной дрезине», сказала Михаил Шахназаров.По словам Шахназарова, у Ксении Собчак очень странные друзья. Многие из них не умеют писать без ошибок. Напомним, что Михаил Шахназаров не раз уже негативно отзывался о Ксении Собчак. Светская львица пока молчит и не отвечает ему.