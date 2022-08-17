Ксения Собчак разозлила Шахназарова
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Ксения Собчак разозлила Шахназарова

Ксения Собчак разозлила Шахназарова
Журналист жестко прошелся по ведущей Ксении Собчак. Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» негативно отозвался о светской львице Ксении Собчак. «Госпожа Собчак, на мой взгляд, человек бездушный. Она пыталась отжать крабовый бизнес. Получила по носу. А сейчас она учит жизни людей в соцсетях. Она упоминает философский пароход. Почитайте о людях, которые уехали из страны. Вы должны уехать на маргинальной дрезине», сказала Михаил Шахназаров.
По словам Шахназарова, у Ксении Собчак очень странные друзья. Многие из них не умеют писать без ошибок. Напомним, что Михаил Шахназаров не раз уже негативно отзывался о Ксении Собчак. Светская львица пока молчит и не отвечает ему.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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