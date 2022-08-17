Кто родился 17 августа

Елена Андреевна Вторыгина (65 лет)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В 2000 году окончила Северный институт предпринимательства по специальности «юриспруденция» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (РАГС при Президенте РФ) по специальности «государственное и муниципальное управление». Работала в администрации Архангельской области, возглавляла общественную областную организацию «Союз деловых женщин». Избиралась депутатом Архангельского областного собрания депутатов. Была советником губернатора Архангельской области по взаимодействию с регионами Северо-Западного федерального округа. Избиралась депутатом Государственной Думы V и VI созывов. Также возглавляет Стратегический совет общественной организации «Союз женских сил».

Вячеслав Анатольевич Петров (53 года)

Член Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Окончил лечебный факультет Кемеровского государственного медицинского университета и получил распределение в ординатуру кафедры онкологии, на которой во время обучения вел научную деятельность, но после окончания вуза ушел в бизнес. Был председателем совета директоров телекоммуникационной компании «Е-Лайт-Телеком». Возглавлял исполнительный комитет Кемеровского регионального отделения «Единой России», с октября 2013 года является первым заместителем секретаря регионального отделения партии. Избирался депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов и Совета народных депутатов Кемеровской области. В сентябре 2018 года возглавил региональный парламент.

Александр Александрович Борисов (48 лет)

Член Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы. В 1997 году окончил РАГС (Северо-Западная академия государственной службы) по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2001 года является первым заместителем генерального директора ОАО «Механический завод». В 2009 году был избран представителем от законодательного органа государственной власти Псковской области в Федеральном Собрании. В апреле 2013 года назначен заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. В 2016 году вновь стал сенатором, ушел в отставку через год в связи с переходом на новую работу в структуры партии «Единая Россия».

Валерий Андреевич Пономарев (63 года)

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике. Окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли, Всесоюзную академию внешней торговли, аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Возглавлял компанию «Знак», занимавшуюся изготовлением регистрационных знаков для автомобилей, и ООО «Океанрыбфлот». Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Камчатского края. С 2011 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Камчатского края. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В этот день также родились:

Муслим Магометович Магомаев (1942-2008)

Советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец, актер, композитор; народный артист СССР, народный артист Азербайджанской ССР. Впервые выступил в 15 лет вопреки запрету дяди, считавшего, что делать это рано и юноша рискует сорвать голос. Имел в репертуаре более 600 песен, романсов и арий. Сочинял музыку к кинофильмам, мюзиклам, спектаклям и писал песни, вел передачи на телевидении. Концерты с его участием пользовались большой популярностью и до самого конца карьеры были востребованы. Артист много гастролировал, прославляя искусство страны за рубежом. За время своей деятельности певец награжден семью орденами, среди которых орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы Народов, а также другими наградами. Муслим Магометович лауреат нескольких премий. В Азербайджане и Москве Магомаеву установлены памятники и мемориальные доски, его именем в Красногорске назван концертный зал, сквер в Москве, а также улица и школа в Баку.

Олег Павлович Табаков (1935-2018)

Советский и российский актер, режиссер театра и кино, педагог; народный артист СССР. В 1953 году Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Был одним из лучших студентов. На третьем курсе сыграл первую роль в фильме «Тугой узел» режиссера Михаила Швейцера. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С 2000 по 2018 год — художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова. Основатель и художественный руководитель Московского театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»). С 2001 по 2018 год — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.