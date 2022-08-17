Лариса Гузеева заменит бессменного ведущего Дмитрия Нагиева

Лариса Гузеева будет ведущей в шоу «Голос 60+». На подходе пятый сезон шоу «Голос 60+», в котором произошли некоторые изменения. Пока проект не будет вести Дмитрий Нагиев, его заменит Лариса Гузеева. О переменах на шоу сообщил телепродюсер Юрий Аксюта. «В эфир Первого возвращается долгожданный «Голос» и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после 10 лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон по традиции открывает конкурс для исполнителей старшего поколения, и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой. Встречайте новую ведущую «Голос 60+!» — поделился Аксюта. Гузеева тоже прокомментировала данную новость, отметив, что постарается не подвести коллег. «Предложение стать ведущей «Голос 60+» было максимально неожиданным для меня. Конечно, страшно. Проекту «Голос» 10 лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он блестящий ведущий и выполнял сво работу просто превосходно, как и все, что делает. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: «Аллилуйя! Мы вас ждали!» Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно», — отметила Лариса Андреевна.Лариса Гузеева работает на телевидении много лет, но это не значит, что она не испытывает волнений перед стартом «Голоса 60+». «Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел — вышел в кепке, захотел — в темных очках, захотел — сосиску ест, захотел — встал на колени на сцене. Возможности проявить себя у мужчины гораздо больше. Пока ты не ступил в эти декорации, твоя жизнь в проекте не началась. Домашние заготовки не работают, все рождается здесь и сейчас. Сегодня совершенно другое телевидение, другой подход. Ты не можешь чего-то себе придумать, дома заучить и выйти с этим на сцену. Это все считается публикой: на отрепетированное, заученное сегодня никто не реагирует. Реагируют на живое, на только что рожденное, на эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень волнуюсь, естественно, прямо очень», — признается Гузеева. К слову, уже сегодня стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+», а премьера передачи в эфире Первого пройдет в ближайшее время. Кресла наставников команд на этот раз займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в «Голосе», а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.