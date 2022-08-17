Ларису Гузееву раскритиковал Юрий Лоза
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Ларису Гузееву раскритиковал Юрий Лоза

Ларису Гузееву раскритиковал Юрий Лоза
Музыкант считает, что с этим шоу сможет справиться даже ведущая Лариса Гузеева. Юрий Лоза высказался по поводу замены Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+» на Ларису Гузееву. Музыкант убежден, что с тем же успехом на ее месте мог бы оказаться хоть какой более-менее знаменитый человек, который не боится камер.
«Вести эту программу может абсолютно любой медийный персонаж. Что трудного в том, чтобы подставить микрофон выступающему и спрашивать: «Ну скажите, как вам?» Вопросы задавать — самое простое!» — заявил Лоза, prozvezd.info.. Он также считает, что популярности шоу во многом способствовал тот факт, что в основном в России ТВ работает благодаря антеннам, а не кабелю, то есть, по сути, нет особого выбора.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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