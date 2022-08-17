Лиам Хемсворт расстался с девушкой
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Лиам Хемсворт расстался с девушкой

Лиам Хемсворт расстался с девушкойЛиам Хемсворт расстался с моделью Габриэллой Брукс

32-летний австралийский актер Лиам Хемсворт расстался со своей девушкой, 26-летней моделью Габриэллой Брукс. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Уточняется, что пара разошлась после трех лет отношений. Ни Хемсворт, ни Брукс пока не подтвердили эту информацию. По информации источника, Хемсворт не хотел быть «связанным» отношениями и решил вновь погрузиться в работу.

Слухи о том, что актер встречается с Брукс, появились в декабре 2019 года, когда девушка была замечена вместе с родителями Лиама. Отношения между звездами стали развиваться после того, как Хемсворт расстался со своей женой, певицей Майли Сайрус в августе 2019 года. В браке они прожили всего восемь месяцев.

Ранее сообщалось о том, что актер Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований со стороны рэпера Канье Уэста.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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