Любовница Пьера Нарцисса высказалась о его внебрачных детях
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Любовница Пьера Нарцисса высказалась о его внебрачных детях

Любовница Пьера Нарцисса высказалась о его внебрачных детях
После смерти певца Пьера Нарцисса стали появляться внебрачные дети. Почти два месяца прошло со смерти Пьера Нарцисса, и почти все это время публика обсуждает внебрачного сына певца, который якобы проживает с мамой в Москве. По этому поводу довольно резко высказалась последняя любовь Нарцисса — Ксения Грин. Прежде всего Ксения обратилась к бывшей жене Пьера — Валерии Калачевой, попросив ее перестать говорить о каких-либо наследниках артиста. «Хочу призвать бывших, нынешних, самопровозглашенных​ женщин Пьера — не​ берите грех на душу, не распространяйте​ ложную информацию о внебрачных детях Нарцисса. Вы же сами прекрасно знаете, что​ Пьер​ никогда бы​ не оставил своего ребенка, всегда бы помогал своему крохе​. Тайны из своего внебрачного отцовства он бы делать не стал, так как был слишком открыт душой. Мне бы он точно все выложил!​» — заверила Грин. Ксения Грин сама мечтала родить Пьеру малыша, но у пары не получилось стать родителями. «Пьер действительно хотел еще​ детей. Но у нас никак не получалось зачать. Я была двумя руками «за», хотелось​ еще раз стать мамой. Беременность для женщины​ вообще самое прекрасное состояние!​ Теперь я понимаю,​ мы не могли стать​ родителями из-за​ хронических заболеваний Пьера.​ «Сына надо нам, —​ твердил мне с утра до вечера​ Нар, когда мы стали жить вместе.​ —​ У меня​ есть дочь, у тебя две дочери, а теперь родим мальчика». Увы, этим мечтам сбыться было не суждено. Слухи о том, что у Пьера​ есть внебрачный​ ребенок, распространяют дамы, жаждущие пиара. Но откуда им что-то​ может быть известно, если в последнее время Пьер был только рядом со мной, со своими бывшими не общался», — рассказала возлюбленная исполнителя. Справедливости ради стоит отметить, что Валерия Калачева тоже считала новость о внебрачном сына Нарциса ложью и просила публику не верить в эти слухи.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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