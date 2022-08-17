Любовница Пьера Нарцисса высказалась о его внебрачных детях
Сегодня, 00:40
После смерти певца Пьера Нарцисса стали появляться внебрачные дети. Почти два месяца прошло со смерти Пьера Нарцисса, и почти все это время публика обсуждает внебрачного сына певца, который якобы проживает с мамой в Москве. По этому поводу довольно резко высказалась последняя любовь Нарцисса — Ксения Грин. Прежде всего Ксения обратилась к бывшей жене Пьера — Валерии Калачевой, попросив ее перестать говорить о каких-либо наследниках артиста. «Хочу призвать бывших, нынешних, самопровозглашенных женщин Пьера — не берите грех на душу, не распространяйте ложную информацию о внебрачных детях Нарцисса. Вы же сами прекрасно знаете, что Пьер никогда бы не оставил своего ребенка, всегда бы помогал своему крохе. Тайны из своего внебрачного отцовства он бы делать не стал, так как был слишком открыт душой. Мне бы он точно все выложил!» — заверила Грин. Ксения Грин сама мечтала родить Пьеру малыша, но у пары не получилось стать родителями. «Пьер действительно хотел еще детей. Но у нас никак не получалось зачать. Я была двумя руками «за», хотелось еще раз стать мамой. Беременность для женщины вообще самое прекрасное состояние! Теперь я понимаю, мы не могли стать родителями из-за хронических заболеваний Пьера. «Сына надо нам, — твердил мне с утра до вечера Нар, когда мы стали жить вместе. — У меня есть дочь, у тебя две дочери, а теперь родим мальчика». Увы, этим мечтам сбыться было не суждено. Слухи о том, что у Пьера есть внебрачный ребенок, распространяют дамы, жаждущие пиара. Но откуда им что-то может быть известно, если в последнее время Пьер был только рядом со мной, со своими бывшими не общался», — рассказала возлюбленная исполнителя. Справедливости ради стоит отметить, что Валерия Калачева тоже считала новость о внебрачном сына Нарциса ложью и просила публику не верить в эти слухи.
По материалам: z-aya