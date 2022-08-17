Лунный день сегодня 17 августа 2022 года

Вадим Карасев

Характер Луны очень переменчив, поэтому он может в одночасье стать для нас большой проблемой. При помощи лунного календаря вы узнаете, что сулит наступающий день и как достичь сегодня счастья.

Стоит заранее отметить, что день нас ждет довольно гармоничный и приятный. Луна сегодня правит в одиночку, поэтому никто и ничто не будет ей мешать. Это то самое время, которое наполнено рабочим настроением, любовью, творческим вдохновением.

Фаза Луны: начинается 20 лунный день. Убывающая Луна сегодня пребывает в Знаке Тельца. В результате мы получаем день, который отлично подходит для смелых инициатив и стремительных карьерных прорывов. Даже в любовной сфере с высокой вероятностью многим из нас удастся сделать большой прорыв.

Магнитные бури 17 августа: магнитных бурь сегодня не ожидается. Будет легкое возмущение магнитосферы, но оно не должно привести к большим проблемам со здоровьем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

планирование;прогулки;новые начинания;творческая деятельность;романтика и общение.невыполненные обещания;самокритика;распространение слухов;поспешные решения.

Сегодня лучше повысить активность и направить энергию в созидательное русло. Можно браться за самые тяжелые работы по дому. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют посвящать этот день уборке или ремонту, совершать переезды. Однако уходить с головой в домашние дела точно не стоит. Если будет время, лучше посмотреть кино вместе с кем-то, почитать книгу. Телец любит такой отдых. Не нужно переутомляться, иначе можно пожалеть о таком распределении времени. Попробуйте гармонизовать пространство дома, впустить больше света. Также удачен будет прием гостей, творческие занятия.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Сегодня астрологи советуют нарушать устоявшиеся правила, отдавая предпочтение образу с контрастными цветами. Успех у противоположного пола будет гарантирован тем. Кто сможет создать максимально необычный образ. Особых рекомендаций по поводу стилистики нет, стремитесь в разнообразию и неординарности. Особое внимание постарайтесь уделить выбору узоров и принтов.

Из талисманов лучше отдавать предпочтение таким минералам как циркон, авантюрин, лазурит. Такие камни будут помогать в принятии решений и обострят логическое, творческое мышление. Из украшений можно отдавать предпочтение изделиям из любых металлов. Особенно полезным станет золото.

Финансы и работа 17 августа

Луна в Тельце создаст благоприятные условия для успешной деловой, творческой и интеллектуальной деятельности. Застопорившиеся дела с большой вероятностью сдвинутся с мертвой точки. Получат мощный толчок и второе дыхание проекты, которые по какой-то причине утратили актуальность.





Энергии на всё не хватит, поэтому занимайтесь тем, что важно. В эту среду можно заниматься вложением средств в бизнес, покупать недвижимость, автомобили. Обман и авантюры могут нарушить движение денежных потоков. Если вам удастся погасить долг в этот день, то вы получите мощнейший заряд удачи на будущее.

Любовь и отношения в 20 лунный день

Эта среда отлично подходит для романтики, флирта и обмена знаками внимания с противоположным полом. Убывающая Луна в Тельце создаст правильную атмосферу для налаживания связей и выгодных знакомств.

Одиноким людям следует взять на заметку, что отношения, начинающиеся во время влияния Тельца, романтичны и страстны, но вместе с тем довольно стремительны. Партнерам они приносят только положительные эмоции, но нужно держать себя в руках. Не бойтесь обсуждать проблемы. Помните, что сегодня достичь компромисса достаточно просто.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот лунный день астрологи советуют проявлять осторожность за рулем, так как многие люди могут стать менее уступчивыми, что грозит авариями и неприятными инцидентами. Стихия Земли задает стабильный тон, , но неосторожность грозит большими неприятностями любому из нас.

Избегать следует перегрузок, поскольку Луна в убывающей фазе. Спортивным рекордам и повышенным физическим нагрузкам рекомендуется предпочесть фитнес, прогулки. Не перегружайте себя делами и на работе. Трудоголизм сегодня не будет полезен. Не забывайте делать перерывы и переключаться с одного дела на другое.