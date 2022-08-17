Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
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Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко

Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко

Мадонна опубликовала в инстаграме* фотографии с дня рождения своего сына Рокко от бывшего мужа, режиссера Гая Ричи: 11 августа Рокко исполнилось 22 года.



Через несколько дней после Рокко день рождения отметила и сама Мадонна, которой 16 августа исполнилось 63 года.

День рождения Рокко семья отметила за ужином при свечах, атмосферу создавали приглашенные музыканты. Для Рокко приготовили необычный торт в виде коричневого портфеля с инициалами RC, выложенными золотой глазурью.






В комментариях поклонники певицы отметили, что сын — настоящая копия своего отца.

По примеру родителей Рокко тоже собирается стать знаменитым: сейчас он пробует себя в модельном бизнесе. Ранее также стало известно, что он стал художником: картины Рокко продаются за десятки тысяч долларов.

Мадонна и отец Рокко, Гай Ричи, развелись в 2008 году. Ранее у певицы с сыном были сложные отношения: Рокко переехал к отцу и писал под роликами певицы в инстаграме*, что рад, что больше с ней не живет. В 2017 году Мадонне удалось наладить отношения с сыном.

Всего у певицы шестеро детей: родные Лурдес и Рокко и четверо приемных — Дэвид, Мерси Джеймс и близнецы Стелла и Эстер.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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