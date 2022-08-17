Максим Галкин перешел все грани, заявил политик

Худяков считает, что артист Максим Галкин только пытается угодить зрителю. Роман Худяков прошелся по творчеству Максима Галкина за границей. Политик считает, что его выступления давным-давно не имеют никакого отношения к юмору и работе артиста. Он убежден, что муж Аллы Пугачевой, выходя за границей на сцену, думает только об одном — как угодить их зрителю, не более. Оттого он неожиданно заговорил на латышском и назвал европейцев «кормильцами». Шутки при этом у Галкина давно не смешные.«Не смешна эта острота. Галкин перешел последние грани скотства. Он забыл, что, когда изображал Зеленского наркоманом, который прячется за сценой, чтобы вынюхать очередную дозу, ему запретили въезд на Украину и внесли в черный список», — напомнил Худяков в своих соцсетях. «Зрители из зала смотрят не на артиста, а на предателя, и ощущают гадливость — юмором здесь и не пахнет, как и пародией», — добавил политик.