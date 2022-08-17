Максим Галкин показал, чем заняты его дети в Юрмале
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Максим Галкин показал, чем заняты его дети в Юрмале

Максим Галкин показал, чем заняты его дети в Юрмале
Шоумен Максим Галкин показал, какие книги сейчас читают его дети Гарри и Лиза. Алла Пугачева взяла на себя все заботы о двойняшках Гарри и Лизе. При этом шоумен Максим Галкин также старается участвовать в воспитании детей. После гастролей в Эстонии юморист уделил время детям, поинтересовавшись, читают ли они книги, которые им задали учителя на лето. Максим запечатлел сынишку с учебником в руках. У Гарри Галкина в руках отец заметил Хрестоматию русской классики. Когда  Максим спросил, на какой конкретно теме остановился ребенок, тот заявил, что потерял закладку.
Потом в кадре появилась Елизавета Галкина. Лиза выглянула со второго этажа. Юморист спросил, какая книга находится у нее в руках. Девочка отметила, что читает «Белый пудель» Куприна. Галкин поинтересовался, входит ли произведение в школьную программу. Девочка сначала ответила, что это внеклассное чтение,  а потом вспомнила, что действительно материал нужно было прочитать к школе. Ну а поклонники обратили внимание на то, что Гарри все больше становится похож на Филиппа Киркорова. «Смугленький, реснички веером! Красавчик у Аллы растет», «Лапонька!», «Гарри такой парнишка классный», «Так на Филю похож», «Подрос пацан у Аллы», «Ну а кому читать летом хочется?», «Вдумчивый и серьезный паренек», — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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