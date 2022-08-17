Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
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Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет

Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
Шоумен Максим Галкин фотографировал Гарри на пляже Юрмалы в течение нескольких  лет. Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри больше четырех месяцев назад покинули Россию. Сначала семья обосновалась в Израиле, а потом отравилась в Латвию. Супруги арендовали виллу «Марту» в Юрмале, на которой отдыхают уже не в первый раз. После прибытия на курорт Галкин стал чаще делиться кадрами с двойняшками. Сегодня юморист показал, как развлекается с сыном на пляже. Как оказалось, у звездной семьи есть традиция — каждый год отдыхать в Юрмале. Максим Галкин разместил коллаж из четырех фотографий, сделанных в одном месте. На снимках артист запечатлен с Гарри на руках в разные годы — пародист с легкостью поднимает сына над головой.
«Время детства», — написал ведущий К слову, на публикацию позитивно отреагировали звездные коллеги и поклонники. «Только папа не меняется!» — отметила Алика Смехова. «Любимые мужчины Аллы Борисовны», — добавил один из подписчиков. Кстати, Галкин успешно совмещает отдых и работу. На днях артист вернулся с гастролей в Финляндии, а скоро отправится в Польшу. При этом пародист не забывает проводить время с детьми, а также проверять их подготовку к новому учебному году. Недавно Максим похвастался любовью Лизы и Гарри к чтению. Он показал двойняшек с книжками в руках. Дочка шоумена выбрала из школьной программы «Белого пуделя» Александра Куприна, а сын — «Бежин луг» Ивана Тургенева.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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